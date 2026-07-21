Aprehenden a 14 personas presuntamente vinculadas al grupo internacional Mafia Filipina

Dos de los aprehendidos fueron ubicados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras su llegada en un vuelo de Francia.

Ciudad de Panamá/En una operación conjunta, la Policía Nacional y el Ministerio Público aprehenden a 14 personas presuntamente vinculadas a una estructura criminal internacional autodenominada "MF" Mafia Filipina, investigada por delitos de pandillerismo, conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales.

Estas aprehensiones se realizaron mediante diligencias de allanamientos simultáneos, en el sector de Santa María en el corregimiento de Betania.

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Dos de los aprehendidos fueron ubicados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras su llegada en un vuelo de Francia.

Durante el desarrollo de la operación se decomisó un arma de fuego, sustancias ilícitas y otros indicios.

Esta estructura criminal mantiene vínculos con diversos hechos delictivos relacionados con homicidio, privación de libertad, extorsión, robo, posesión ilícita de armas de fuego, delitos relacionados con drogas y otros.