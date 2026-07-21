Interpol Panamá aprehende a pasajera requerida por terrorismo en Lituania

La mujer mantiene una notificación roja, a solicitud de la Interpol en Vilna, Lituania, para su localización y detención con el fin de extradición.

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional de Panamá, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá, aprehendió en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a una ciudadana con nacionalidad española y cubana, requerida por las autoridades de la República de Lituania, por su presunta vinculación con delitos relacionados con terrorismo.

La acción se llevó a cabo tras la llegada de la pasajera en un vuelo de Turkish Airlines, procedente de Estambul, Türkiye. Posteriormente, la requerida tenía previsto continuar su itinerario hacia La Habana, Cuba.

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La mujer mantiene una notificación roja, a solicitud de la Interpol en Vilna, Lituania, para su localización y detención con el fin de extradición, por su presunta participación en un grupo organizado creado con el propósito de cometer actos terroristas.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la cooperación policial internacional, el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad transnacional y la lucha contra el terrorismo y las distintas manifestaciones de la delincuencia organizada.