Interpol extradita desde España a colombiano condenado por posesión agravada de drogas en Panamá

Tras la emisión de una Notificación Roja de Interpol en julio de 2023, el requerido fue localizado y capturado en Madrid, España, en noviembre del mismo año.

Panamá/La Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá, hizo efectiva la extradición desde España a Panamá de un ciudadano colombiano, requerido con una condena de 90 meses de prisión por el delito de posesión agravada de drogas.

El hombre fue aprehendido el 19 de octubre de 2017 en la ciudad de Panamá con 267 paquetes de sustancias ilícitas y posteriormente condenado mediante un acuerdo de pena.

En agosto de 2022 obtuvo el beneficio de libertad vigilada por estudio, pero incumplió las condiciones impuestas por el Juzgado de Cumplimiento de Panamá y se dio a la fuga, por lo que se reactivó su búsqueda internacional.

Tras la emisión de una Notificación Roja de Interpol en julio de 2023, el requerido fue localizado y capturado en Madrid, España, en noviembre del mismo año. Concluido el proceso judicial de extradición, las autoridades españolas autorizaron su entrega.

La extradición se concretó este jueves 16 de julio de 2026. El ciudadano fue trasladado a Panamá bajo custodia de agentes de Interpol Panamá para continuar cumpliendo la condena impuesta por los tribunales panameños.