Cinco personas quedan detenidas provisionalmente por presunta estafa en venta fraudulenta de terrenos

Según las autoridades, el perjuicio económico causado por estas presuntas actividades supera los 177 mil dólares .

Ciudad de Panamá, Panamá/Cinco personas quedaron bajo detención provisional luego de que la Fiscalía Metropolitana, a través de la Sección Quinta de Delitos contra el Patrimonio Económico, lograra esta medida cautelar por su presunta vinculación con una red dedicada a la venta fraudulenta de terrenos y propiedades.

El Ministerio Público informó que los imputados estarían relacionados con los delitos de estafa agravada, falsificación de documentos y asociación ilícita, dentro de la investigación denominada operación Huella.

Según las autoridades, el perjuicio económico causado por estas presuntas actividades supera los 177 mil dólares.

La operación fue desarrollada el pasado lunes 20 de julio por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público, mediante diligencias realizadas en los sectores de San Miguelito, Alcalde Díaz, Pedregal y Tanara, donde fueron aprehendidas ocho personas.

De acuerdo con la investigación iniciada en marzo de 2025, un grupo de personas presuntamente utilizaba redes sociales para publicar anuncios de venta de terrenos y propiedades con supuestos derechos posesorios, utilizando documentos falsificados de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) para aparentar legalidad.

Las autoridades detallaron que, una vez captaban el interés de posibles compradores, los sospechosos mantenían comunicación con las víctimas a través de WhatsApp, donde proporcionaban información falsa sobre los inmuebles y presentaban documentación aparentemente válida para generar confianza y concretar las transacciones.

Durante los operativos, seis de los aprehendidos eran requeridos por delitos relacionados con estafa agravada en la venta de terrenos, falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir, mientras que otras dos personas fueron vinculadas a investigaciones por estafas bajo otras modalidades.

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Tras las audiencias correspondientes, la Fiscalía logró que cinco de los señalados permanecieran detenidos provisionalmente mientras avanzan las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

El Ministerio Público continúa con la recopilación de elementos de prueba y exhorta a las personas que consideren haber sido afectadas por este tipo de delitos a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades.