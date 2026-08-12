Erupción del volcán Etna italiano atrae a un alud de turistas

Las empresas organizadoras de excursiones nocturnas, que permiten a los participantes observar de cerca la erupción, afirman que se han visto desbordadas por la demanda.

Roma, Italia/Las imágenes de la lava descendiendo por las laderas del monte Etna en erupción atraen a multitudes de turistas al volcán italiano, para preocupación de los guías locales.

El Etna, el volcán activo más alto de Europa, lleva días expulsando ceniza y lava, lo que ha obligado al cierre del cercano aeropuerto de Catania, puerta de entrada de muchos turistas a Sicilia.

Las empresas organizadoras de excursiones nocturnas, que permiten a los participantes observar de cerca la erupción, afirman que se han visto desbordadas por la demanda.

"Todos quieren venir a ver la colada de lava, todos se sienten atraídos por esta belleza única", declaró el miércoles a la AFP Daniele Perricelli, de 41 años, un guía local.

Su grupo Guide Etna lleva cada noche a unas pocas decenas de visitantes al volcán, pero actualmente recibe unas 300 solicitudes al día, tres veces más de lo habitual, explicó.

Ernesto Maria Magri, otro guía local, asegura que el interés es compartido con los mismos residentes sicilianos, que estaban subiendo a ver la lava y "a veces se agolpan de forma desordenada".

Reacios o incapaces de contratar a un guía, muchos se aventuran a subir por su cuenta, lo que entraña riesgos potenciales, señaló Perricelli.

"Cada noche suben hasta 2.000 personas, los senderos están abarrotados", dijo. "Ayer vimos a algunos en chanclas", exclamó.

Según las normas actuales, los visitantes pueden subir por su cuenta hasta unos 2.400 metros de altitud, pero necesitan ir acompañados de un guía para ascender más arriba, señalan los operadores turísticos.

La cumbre se encuentra a 3,324 metros.

La agencia de protección civil de Italia ha emitido una alerta amarilla para el Etna, la segunda más alta en una escala de cuatro niveles, que implica erupciones frecuentes y posibles explosiones.

Las emisiones de ceniza han obligado al aeropuerto de Catania a suspender repetidamente los vuelos en los últimos días. Los medios italianos informan de centenares de vuelos cancelados desde el sábado.