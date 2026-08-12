Panamá/El fútbol femenino panameño se viste de luto tras confirmarse la trágica muerte de Ivis Ubarte, jugadora de 23 años que militaba en el Inter Panamá CF de la Liga Femenina de Fútbol (LFF) y quien formó parte de diversos procesos de la Selección Femenina de Panamá.

Ubarte, cariñosamente conocida en el ámbito deportivo como "La Rosadita", murió de manera trágica durante la madrugada cerca de su residencia, una noticia que ha causado una profunda conmoción en la comunidad deportiva del país.