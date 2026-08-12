Jennifer Lopez deslumbra a los 57 años con abdominales definidos y un look pin-up

La cantante y actriz compartió el lunes 10 de agosto varias imágenes en Instagram en las que luce sus abdominales y diferentes estilismos en tonos claros.

Jennifer Lopez volvió a captar la atención en redes sociales con una sesión fotográfica que combina glamour vintage, moda veraniega y una estética inspirada en las icónicas pin-up de los años 50.

En una de las fotografías, Jennifer Lopez posa frente a un perchero con un conjunto marfil de dos piezas. La parte superior presenta un diseño satinado tipo balconette, mientras la prenda inferior es de talle bajo. Harper’s Bazaar describió el vestuario como lencería, aunque medios como Daily Mail y The Sun lo identificaron como un bikini inspirado en los clásicos trajes de baño de mediados del siglo XX.

La artista completó la propuesta con zapatos blancos de tacón bajo decorados con lunares, gafas de sol redondas, un bolso cuadrado y un pañuelo de encaje sobre la cabeza. Los accesorios reforzaron la inspiración retro de una producción que recupera códigos estéticos asociados con el glamour femenino de aquella década.

Otra imagen muestra a Lopez con un vestido blanco de aire playero, caracterizado por un escote pronunciado, tirantes finos y aberturas tanto en el pecho como en la falda. Junto al carrusel, la intérprete hizo una referencia a la celebración de su cumpleaños y a su signo zodiacal: “La temporada de Leo continúa”.

La publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores y figuras del entretenimiento. Jessica Alba, amiga de la cantante, respondió con emojis de ojos de corazón y fuego, mientras otros usuarios destacaron la figura y el estilo de la protagonista de la sesión.

Las fotografías aparecieron pocos días después de que Jennifer Lopez compartiera imágenes de unas vacaciones familiares en Italia. La estrella realizó un viaje por carretera junto a sus mellizos de 18 años antes de que comiencen una nueva etapa académica. En Instagram resumió ese momento familiar con el mensaje: “De viaje por carretera con mis cocos antes de que se vayan a la universidad”.

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La próxima salida de sus hijos de casa representa una transformación importante en la vida cotidiana de Lopez. Durante una aparición reciente en Watch What Happens Live with Andy Cohen, la artista reconoció la carga emocional que supone prepararse para esa transición. “Es un momento conmovedor. Siempre hemos estado los tres”, afirmó. Después añadió: “La gente ha entrado y salido de mi vida, pero siempre fuimos los tres”.

La cantante también expresó satisfacción por el desempeño académico de sus hijos y reveló que ambos obtuvieron becas. “Estoy muy orgullosa de que se hayan fijado metas. Los dos fueron aceptados en las cinco universidades a las que solicitaron ingreso”, contó al referirse al esfuerzo realizado durante sus años escolares.

Más allá de los resultados académicos, Lopez ha señalado que desea que sus hijos construyan su propio camino. “Quiero que salgan ahí fuera. Quiero que hagan lo que les apetezca. Tienen grandes sueños. Tienen cosas que quieren hacer. Va a ser genial”, concluyó.

Así, mientras atraviesa una etapa familiar marcada por cambios, Jennifer Lopez mantiene activa su presencia pública y continúa explorando la moda como parte de su imagen. Su nueva sesión pin-up une referencias clásicas, estilismo contemporáneo y una celebración personal que coincide con el comienzo de un nuevo capítulo para su familia. La producción también evidencia la continuidad de una imagen pública en la que la moda, la música y su faceta familiar conviven como elementos centrales de su trayectoria.