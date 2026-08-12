Ninel Conde relata el angustiante terremoto que vivió en Colombia

La cantante y actriz mexicana vivió momentos de angustia durante el sismo registrado en Colombia mientras se encontraba en Bogotá por compromisos profesionales.

Ninel Conde, conocida como el Bombón Asesino, relató que el movimiento la sorprendió en el piso 14 de un hotel y aseguró que la experiencia estuvo entre las más aterradoras que ha enfrentado.

La artista permanece en Colombia como integrante de la nueva temporada de Top Chef VIP, producción que también cuenta con la participación de Aylín Mujica. Ambas se encontraban en un edificio cuando comenzó el movimiento, situación diferente a la vivida por Laura Flores, quien estaba en el Aeropuerto Internacional El Dorado acompañando a su hija durante una escala.

A través de sus redes sociales, Ninel Conde describió la incertidumbre que sintió al percibir el movimiento desde una altura considerable. Aunque México es un país donde los simulacros y protocolos frente a los sismos forman parte de la vida cotidiana, la actriz explicó que encontrarse fuera de su entorno habitual incrementó su preocupación.

Tras abandonar inicialmente su habitación, Conde intentó ponerse en contacto con sus familiares para informarles sobre su estado. Posteriormente, regresó al hotel y buscó un lugar donde protegerse mientras procesaba lo sucedido. En su relato compartió la dimensión del susto que experimentó durante aquellos minutos.

“Buenos y terroríficos días, hoy nos despertó un sismo horrible; no tienen idea del susto que me dio. No sé qué hacer, estábamos en un piso 14 en un hotel y duró muchísimo; me salí, marqué a casa, me regresé a esconder”.

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La intérprete también explicó que terminó refugiándose debajo de una mesa mientras transcurría la emergencia. Después del episodio, agradeció las llamadas y mensajes recibidos de familiares, amigos y seguidores interesados en confirmar que se encontraba a salvo. Aunque físicamente estaba bien, reconoció que continuaba afectada emocionalmente por la intensidad de la experiencia.

Conde, quien ha vivido anteriormente movimientos telúricos, comparó lo ocurrido en Bogotá con otros episodios que recuerda y afirmó que este sobresalió tanto por la fuerza percibida como por su duración. “Es de los terremotos más espantosos y de los más feos, terribles. El más fuerte y largo que viví”.

El episodio también provocó que la cantante expresara inmediatamente su deseo de regresar a casa. Todavía impactada, la exparticipante de La Casa de los Famosos México describió la jornada como un despertar inesperado y especialmente difícil.

“Fue mi despertar y mis buenos días, ya me quiero regresar a mi casa, de verdad, qué susto (...) No tienen ni idea, es de los momentos más horribles de mi vida”, manifestó la artista al contar a sus seguidores cómo había afrontado la situación.

La presencia de varias figuras mexicanas en Colombia hizo que sus testimonios ganaran rápidamente atención en redes sociales. Aylín Mujica, compañera de Conde en Top Chef VIP, también estaba en Bogotá durante el movimiento, mientras Laura Flores experimentó el episodio desde El Dorado.

Para Ninel Conde, la jornada quedó marcada por el temor provocado por encontrarse en un piso elevado y por la incertidumbre sobre cómo reaccionar en ese momento. Sus publicaciones permitieron a sus seguidores conocer directamente cómo vivió el sismo y confirmaron que se encontraba fuera de peligro tras el episodio.

La actriz continuará vinculada a las grabaciones de Top Chef VIP en Colombia, proyecto que motivó su estancia en el país. Sin embargo, su relato convirtió el sismo en uno de los momentos más impactantes de su visita a Bogotá y generó numerosas muestras de preocupación entre quienes siguen su carrera durante las últimas horas.