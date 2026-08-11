Kim Kardashian: detienen a hombre por presunto robo en su mansión

Un hombre de 27 años fue detenido bajo sospecha de robo después de ingresar presuntamente a la mansión de Kim Kardashian en Hidden Hills, California .

El incidente ocurrió el domingo por la tarde y fue detectado por un integrante del equipo de seguridad de la empresaria, quien alertó inmediatamente a las autoridades.

Según información atribuida a fuentes de seguridad, el sospechoso habría conseguido entrar a la residencia después de forzar una puerta. Un guardia observó posteriormente al individuo mientras aparentemente retiraba pertenencias del inmueble y las trasladaba hasta un vehículo, situación que motivó la llamada a la policía.

El hombre también habría utilizado el automóvil de una integrante del equipo de Kardashian para desplazarse por el exclusivo vecindario de Hidden Hills antes de quedar bajo custodia. Tras la intervención policial, no se reportaron personas heridas y las autoridades no encontraron armas entre las pertenencias del detenido.

Kim Kardashian y sus cuatro hijos no se encontraban en la vivienda cuando ocurrió la intrusión. Fuentes cercanas a la celebridad señalaron que la familia no reside actualmente allí porque la propiedad atraviesa un proceso de remodelación, circunstancia que evitó que estuvieran presentes durante el incidente.

La mansión forma parte desde hace años del patrimonio inmobiliario más conocido de Kardashian. La empresaria adquirió la propiedad junto con su entonces esposo, Kanye West, en 2014, el mismo año en que ambos contrajeron matrimonio en Florencia, Italia. La operación habría alcanzado aproximadamente 20 millones de dólares.

Posteriormente, West encabezó una extensa transformación de la residencia cuyo costo, según reportes difundidos durante aquellos años, habría rondado otros 20 millones de dólares. Después de que Kardashian solicitara el divorcio en 2021, la fundadora de SKIMS conservó el inmueble tras alcanzar con el rapero un acuerdo económico para concretar el traspaso.

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El episodio de seguridad se produce mientras Kardashian también genera atención por su relación con el piloto de Fórmula Uno Lewis Hamilton. Ambos han sido vinculados sentimentalmente desde febrero y sus apariciones conjuntas se han hecho más frecuentes durante los últimos meses, incluida la presencia de la empresaria en el Gran Premio de Mónaco en junio.

Kardashian compartió recientemente en Instagram varias imágenes de su semana durante el receso de verano de la Fórmula Uno. Entre las fotografías aparecieron selfies junto a Hamilton y una imagen en la que ambos lucían prendas cómodas coordinadas, ofreciendo nuevas señales públicas sobre su relación.

Hamilton ya había hecho una referencia directa al romance durante el Gran Premio Británico celebrado en Silverstone. Cuando una aficionada le preguntó si una nueva novia explicaba que se mostrara más feliz, el piloto respondió: “Claro, claro, es Kim”.

A comienzos del verano, Hamilton también acompañó a Kardashian y su familia durante un viaje a un lago. Fotografías compartidas posteriormente mostraron su convivencia con North, Saint, Chicago y Psalm, los cuatro hijos que la empresaria tuvo durante su matrimonio con Kanye West.

Kardashian y West se casaron en 2014 y finalizaron legalmente su separación en noviembre de 2022, después de que ella presentara la solicitud de divorcio en febrero de 2021. Antes de esa relación, la celebridad estuvo casada con el productor musical Damon Thomas y posteriormente con el exjugador de la NBA Kris Humphries.

Mientras la vida personal de Kardashian continúa bajo atención mediática, la reciente intrusión volvió a colocar el foco sobre la seguridad de su residencia en California. El sospechoso permanece señalado por el presunto robo, mientras el caso queda en manos de las autoridades encargadas de esclarecer las circunstancias del ingreso y determinar las responsabilidades correspondientes.