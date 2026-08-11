LPF | Así está la tabla de posiciones y máximos goleadores luego de tres jornadas

La emoción del fútbol nacional no se detiene. Tras la conclusión de la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) , las conferencias del Este y del Oeste comienzan a perfilar sus candidatos al título, dejando una lucha encarnizada tanto por la cima de la tabla general como en la tabla de goleo individual.

Panamá/En la Conferencia del Este, el Plaza Amador comanda las acciones de forma invicta al registrar 7 puntos en tres partidos disputados, producto de dos victorias y un empate. El 'Equipo del Pueblo' presume además del ataque más goleador de su zona con siete anotaciones a favor.

Le sigue de cerca el Alianza FC en la segunda posición con 5 unidades, manteniéndose invicto tras cosechar un triunfo y dos empates en un sólido arranque de torneo.

Por su parte, la paridad se adueña de la parte media e inferior de la tabla. UMECIT FC se ubica en el tercer puesto con 3 puntos (fruto de tres empates consecutivos), mientras que el Tauro FC, el Deportivo Árabe Unido y Sporting San Miguelito igualan con 2 unidades cada uno. Los 'Académicos' marchan en el fondo de la zona tras registrar dos empates, una derrota y aún no haber podido estrenar su casilla de goles en el certamen.

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Conferencia del Oeste: Veraguas manda y San Francisco le pisa los talones

En la Conferencia del Oeste, el Veraguas ha firmado un arranque sumamente efectivo que lo sitúa en la cima del grupo con 7 puntos, acumulando dos victorias, un empate y un saldo positivo de dos goles en la diferencia de anotaciones.

Apenas un peldaño abajo aparece el San Francisco FC, que marcha segundo con 6 unidades tras sumar dos triunfos y un tropiezo. El conjunto 'Monje' se posiciona como una de las deliteras más peligrosas del torneo con seis goles a favor.

El Herrera FC ocupa el tercer lugar con 4 puntos, seguido muy de cerca por el Club Atlético Independiente (CAI) y el Unión Coclé, ambos igualados en la cuarta y quinta casilla con 3 unidades. Cierra la clasificación del Oeste el CD Universitario, que se ubica en el sexto puesto con 1 punto tras haber cosechado un empate y dos derrotas en tres presentaciones.

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Lucha en el goleo individual: Carlos Hernández comanda la tabla de artilleros

El departamento de máximos goleadores del Torneo Apertura 2026 tiene un líder en solitario: el atacante Carlos Hernández del Veraguas, quien encabeza la lista con 3 anotaciones, todas conseguidas en jugada abierta durante estas tres primeras fechas.

A tiro de piedra en la segunda casilla marcha un nutrido grupo de perseguidores con 2 goles cada uno. Entre ellos destacan la dupla de Plaza Amador integrada por Héctor Ríos y José Murillo, así como Keny Bonilla del San Francisco y Wesley Lashley del Unión Coclé, todos con sus dianas marcadas de jugada. Cierra la lista de artilleros destacados el lateral Iván Anderson del CD Universitario, quien suma dos anotaciones, ambas ejecutadas con precisión desde el punto penal.