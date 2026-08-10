LPF resultado| CAI y CD Universitario sellan empate en cierre de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026

Sintoniza el partido Unión Coclé FC vs CD Universitario, el sábado 15 de agosto a las 6:15 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Club Atlético Independiente (CAI) y el CD Universitario regalaron un duelo de intensidad y contraste táctico en el Estadio Agustín 'Muquita' Sánchez, sellando una igualdad 2-2 en el marco de la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

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Una primera mitad universitaria

El conjunto visitante saltó al engramado chorrerano con las ideas más claras en ataque. Dominando la verticalidad con 87 ataques generados a lo largo del compromiso y mayor volumen de remates (8 en total, 3 a puerta), Universitario logró plasmar su superioridad antes del descanso.

Alexis Cundumí abrió el marcador al minuto 21 tras romper la zaga local y Joel Clarke extendió la ventaja para la visita en el tiempo añadido de la primera mitad (45+2'). Con el 0-2 en el tablero, las alarmas se encendieron en el banquillo vikingo.

Reacción en ráfaga

Para el complemento, la efectividad del CAI dijo presente. Aunque los dirigidos por el cuadro local registraron apenas cuatro disparos en todo el juego, la puntería fue letal en un lapso de dos minutos:

Minuto 61: Juan González descontó para meter al CAI de lleno en la pelea.

descontó para meter al CAI de lleno en la pelea. Minuto 63: Sin darle tiempo de asimilación al rival, Davis Contreras mandó a guardar el balón a la red para decretar el 2-2 definitivo.

A pesar del empuje final y un Universitario que acechó más a través del balón parado (5 saques de esquina), la división de puntos terminó siendo justa: la contundencia del CAI premió su capacidad de respuesta ante el despliegue ofensivo de los universitarios.

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