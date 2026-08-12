Cargo Pass, la iniciativa que impulsa el BID para reducir demoras en las fronteras de Centroamérica ¿De qué se trata?

La implementación de Cargo Pass tendría un costo estimado de unos 130 millones de dólares para los países de la región, según lo informado durante el encuentro.

Ciudad de Panamá/Panamá es sede este miércoles del Diálogo Ministerial: Conectividad e Integración para una Región más Competitiva, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un encuentro que reúne a representantes de más de 14 países, incluidos ministros de Economía, Comercio e Infraestructura de América Latina, además de representantes del sector privado y expertos internacionales.

Uno de los principales temas abordados durante la jornada es la integración logística y la facilitación del comercio regional, con especial atención a las dificultades que enfrentan actualmente los transportistas para movilizar mercancías entre los países.

Durante su intervención, el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, destacó el papel histórico del país como punto de conexión y planteó la posibilidad de que Panamá sirva como punto de partida para demostrar el potencial de Cargo Pass.

“Si Panamá puede servir como punto de partida para demostrar el potencial transformador de Cargo Pass, estaremos contribuyendo no solamente a nuestra competitividad nacional, sino también a toda la de Centroamérica”, precisó Chapman.

De acuerdo con las autoridades, Centroamérica, Panamá y República Dominicana mantienen una posición estratégica para el comercio regional y global, pero persisten obstáculos que hacen que el traslado de mercancías sea más lento y costoso.

Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID, explicó que Cargo Pass es una iniciativa que contempla acciones como la digitalización de procesos fronterizos, la homologación de trámites, una mayor coordinación entre las aduanas y el fortalecimiento de los mecanismos de análisis de riesgo para que un camión pueda movilizarse mucho más rápidamente.

González puso como ejemplo el recorrido de un camión entre Guatemala y Panamá. Según explicó, el trayecto supera los 2,000 kilómetros, mientras que las demoras en los pasos fronterizos afectan significativamente los tiempos de entrega.

“Eso hace que el trayecto entre ambos países sea un trayecto que toma entre tres y seis días”, indicó la experta.

La propuesta busca que el transporte de carga pueda avanzar con mayor rapidez por los países de la región, reduciendo los tiempos asociados a trámites y controles fronterizos.

La implementación de Cargo Pass tendría un costo estimado de unos 130 millones de dólares para los países de la región, según lo informado durante el encuentro.

Las autoridades y representantes de los países participantes continuarán analizando durante la jornada los mecanismos para poner en marcha esta iniciativa y fortalecer la integración logística y comercial.

Los resultados de las conversaciones y los próximos pasos para la implementación de Cargo Pass se conocerían al cierre del encuentro.

Información de Hellen Concepción

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