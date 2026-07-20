Ocho aprehendidos en operativo contra presunta red de estafas inmobiliarias

El grupo investigado utilizaba redes sociales para publicar supuestas ofertas de terrenos y residencias que no eran de su propiedad.

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló la operación Huella, con el objetivo de desarticular un grupo delictivo presuntamente dedicado a cometer delitos contra el patrimonio económico en su modalidad de estafas, mediante la falsa venta de bienes inmuebles.

Las diligencias se realizan en los sectores de San Miguelito, Alcalde Díaz, Pedregal y Tanara, aprehendiendo a 8 personas, 6 de estas requeridas por delitos de estafa agravada en la venta de terreno, falsificación y asociación ilícita para delinquir; cuya lesión económica supera los 177 mil dólares. Otras dos personas por estafas en otras modalidades.

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De acuerdo con la investigación que inició en marzo de 2025, este grupo de personas supuestamente estafaba utilizando una red social en la que anunciaban la venta de terrenos y propiedades con supuestos derechos posesorios y utilizando documentos falsos de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati).

Una vez captaban el interés de las víctimas, mantenían contacto a través de WhatsApp, donde suministraban información fraudulenta sobre los inmuebles y presentaban documentación aparentemente válida para generar confianza y concretar las transacciones.

Los indicios y aprehendidos serán trasladados para los trámites correspondientes a órdenes de las autoridades judiciales.