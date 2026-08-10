EN VIVO República Dominicana 1-0 Panamá| Serie del Caribe Kids 2026 por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/La tercera versión de la Serie del Caribe Kids se pone en marcha con el duelo que protagonizan República Dominicana y Panamá el que puedes ver por TVMAX, TVN Pass y el canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

República Dominicana: A defender la corona invicta

La novena dominicana llega con el rótulo de gran favorita. Tras coronarse campeona invicta en las ediciones de Panamá 2024 y Venezuela 2025, el conjunto quisqueyano busca iniciar con el pie derecho su camino hacia el tricampeonato. Con una sólida preparación enfocada en la potencia ofensiva y el ajuste defensivo, la escuadra buscará mantener el dominio caribeño en la categoría U-12.

Una selección, integrada por chicos de los equipos de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, es la que defenderá los colores quisqueyanos en ese certamen.

Panamá: En busca del golpe sobre la mesa

La delegación panameña, dirigida por el manager Eddie Serrano y secundado por Elpidio Pinto como coach de pitcheo, llega a Nayarit con un roster de 18 peloteros seleccionados tras un proceso de evaluación en el torneo Probeis Kids y el Nacional U-12.

Panamá ha puesto especial énfasis en los fundamentos y la fortaleza de su cuerpo de lanzadores. Enfrontar al vigente campeón en el choque inicial representa una prueba de fuego, pero también la oportunidad ideal para afianzarse como candidato al título.

Los Federales de Chiriquí, campeones del torneo Probeis Kids de este año, representan a Panamá.

Cristian Cedeño será el lanzador abridor por parte del equipo panameño.

"La verdad que no les tengamos miedo, que hay muchos países fuertes, pero no hay que creer en el nombre", expresó Cedeño en una entrevista a TVMAX. "Es muy importante, ser un equipo solo y no estar dividido".