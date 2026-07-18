Decomisan armas punzocortantes en centros educativos de Colón durante operativos preventivos

Las inspecciones se han realizado en al menos ocho planteles con el objetivo de reforzar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Provincia de Colón./La Policía Nacional, a través de la Sección de Niñez y Adolescencia, en conjunto con directivos y personal administrativo de centros educativos de la provincia de Colón, ha intensificado las revisiones preventivas en los planteles, logrando el decomiso de objetos punzocortantes en poder de estudiantes.

De acuerdo con las autoridades, los operativos se han desarrollado en al menos ocho centros educativos de la provincia como parte de las acciones para salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y administrativos.

El jefe de la zona policial de Colón, Hermógenes Argüelles, explicó a TVN Noticias que las requisas se realizan en coordinación con los directores de los colegios y forman parte de las labores preventivas que adelantan las unidades policiales. Agregó que, hasta el momento, no se han efectuado aprehensiones relacionadas con estos hallazgos.

Además, la Policía Nacional informó que mantendrá estos operativos y reforzará las medidas de seguridad en los centros escolares, luego de varios hechos violentos registrados este año en la provincia.

Entre los incidentes más recientes figuran dos casos de tentativa de homicidio ocurridos en junio pasado dentro de un plantel educativo, por los cuales dos adolescentes, de 15 y 16 años, permanecen detenidos provisionalmente mientras avanzan las investigaciones.

Con información de Néstor Delgado.