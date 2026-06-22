Detienen a dos adolescentes por ataques con arma blanca dentro de plantel educativo en Colón

La Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala contará con un plazo de tres meses para concluir las diligencias correspondientes en ambos expedientes.

Dos adolescentes de 15 y 16 años permanecerán detenidos provisionalmente mientras avanzan las investigaciones por dos casos de tentativa de homicidio ocurridos en un centro educativo de la provincia de Colón.

La medida cautelar fue decretada por un Juzgado Penal de Adolescentes, luego de que la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala presentara elementos que vinculan a ambos menores con hechos violentos registrados dentro del plantel.

Según informó el Ministerio Público, durante las audiencias se legalizaron las aprehensiones y se formularon cargos por el delito de tentativa de homicidio contra los dos adolescentes. Además, a uno de ellos también se le imputó el delito de robo agravado.

El primer caso ocurrió el pasado 16 de junio, cuando un adolescente de 16 años presuntamente atacó con un arma blanca a otro estudiante de 15 años, causándole una herida en el cuello dentro del centro educativo.

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Tres días después, el 19 de junio, se registró un segundo hecho similar. En esta ocasión, un adolescente de 15 años habría atacado con un arma blanca a otro estudiante de la misma edad.

Ante la gravedad de los hechos y los riesgos procesales evaluados, el tribunal ordenó la detención provisional de ambos imputados mientras se desarrollan las investigaciones.

La Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala contará con un plazo de tres meses para concluir las diligencias correspondientes en ambos expedientes.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de realizar investigaciones objetivas y transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia cuando corresponda, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley.