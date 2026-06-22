Puertos de Balboa y Cristóbal muestran señales de recuperación tras caída por transición operativa

Aunque la terminal atlántica aún se mantiene por debajo de los volúmenes registrados el año pasado, la evolución observada durante abril y mayo apunta a una recuperación gradual de sus operaciones

Los puertos de Balboa y Cristóbal registran una tendencia positiva de recuperación luego de la disminución de movimientos de contenedores observada tras el cambio de administración de ambas terminales en febrero de 2026.

De acuerdo con cifras divulgadas por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el impacto inicial de la transición se extendió hasta marzo, cuando ambos puertos alcanzaron sus niveles más bajos de actividad. Sin embargo, los datos correspondientes a abril y mayo reflejan una recuperación sostenida.

En el caso del puerto de Balboa, los movimientos de contenedores pasaron de 153,840 en marzo a 221,536 en mayo, lo que representa un incremento de 44% respecto a su punto más bajo del año. Además, el volumen registrado en mayo de 2026 superó en 1.9% el alcanzado durante el mismo mes de 2025.

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Por su parte, el puerto de Cristóbal experimentó una recuperación aún más pronunciada. Tras registrar 46,408 movimientos de contenedores en marzo, aumentó a 71,096 en mayo, equivalente a un crecimiento de 53.2% desde su nivel mínimo reciente.

Aunque la terminal atlántica aún se mantiene por debajo de los volúmenes registrados el año pasado, la evolución observada durante abril y mayo apunta a una recuperación gradual de sus operaciones.

“La recuperación de los volúmenes es el reflejo directo del compromiso y la capacidad de los trabajadores panameños”, señaló Max Florez, subadministrador encargado de la AMP.

Según la entidad, mientras Balboa presenta una recuperación más consolidada, Cristóbal comienza a ganar impulso, mostrando señales favorables para la normalización de la actividad portuaria en ambos extremos del Canal de Panamá.

La AMP sostiene que estos resultados reflejan una estabilización progresiva de las operaciones luego del proceso mediante el cual el Estado asumió el control de las terminales tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado con la concesión que mantenía Panama Ports Company.