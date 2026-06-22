Mulino hace defensa del multilateralismo, al celebrarse los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá

Mulino dirigió una reunión de mandatarios, cancilleres y altos dignatarios de América en el Palacio Bolívar para hablar de integración, democracia y la lucha contra desafíos comunes.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, dio la bienvenida este lunes a mandatarios de tres países hermanos de Centroamérica y Sudamérica, quienes junto a cancilleres y dignatarios de América han llegado a nuestro país para celebrar el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

Los mandatarios Gustavo Petro (Colombia), Bernardo Arévalo (Guatemala) y Nasry Asfura (Honduras), además del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, llegaron a Panamá para conmemorar la histórica iniciativa del Libertador Simón Bolívar, quien en el año 1826 expuso su visión de crear una confederación de naciones suramericanas.

De igual forma, se encuentra en suelo panameño el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin.

Las actividades de este lunes se enmarcan en la Semana de Alto Nivel del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, planificado y organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Estas incluyen también el arranque de la 56.ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo lema en esta ocasión es “América Unida en el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá”.

Para participar en estas actividades, han llegado al país 34 ministros y viceministros, seis secretarios generales de organismos internacionales y 55 enviados especiales y altos cargos de países y organizaciones internacionales.

Se trata de más de 100 delegaciones internacionales, que incluyen 79 representaciones de Estados y 21 delegaciones de organismos internacionales.

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La intervención del presidente Mulino ante los invitados abarcó la situación de Panamá y América Latina con sus fortalezas, debilidades y amenazas, y los pasos que se requieren para honrar la visión multilateralista de Bolívar.

"El multilateralismo ha demostrado su valor una y otra vez. Permitió consolidar procesos de paz, acompañar transiciones democráticas, y construir mecanismos de solución de controversias que evitaron conflictos entre hermanos", declaró el mandatario panameño.

"Ese principio resulta especialmente importante para la defensa de la democracia. Las democracias de nuestra región enfrentan presiones crecientes, pero debemos reconocer una verdad fundamental: la democracia no puede limitarse a la celebración periódica de elecciones. Debe sentirse en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos, cuando una familia accede a una educación de calidad, cuando una persona puede prosperar, cuando puede caminar segura por las calles, cuando las instituciones responden", destacó.

Por su parte, los presidentes, cancilleres y delegados asistentes a la reunión coincidieron en que la cooperación internacional, el respeto a la ley y el apego a los principios democráticos son pilares imprescindibles para avanzar en la integración regional.

Durante la jornada, el presidente Mulino será el testigo de honor durante la ceremonia en la que la República Federativa de Brasil cederá en donación las actas originales del Congreso Anfictiónico de 1926 a la República de Panamá.