Congreso Anfictiónico: Panamá recibirá de Brasil las actas originales de este acontecimiento histórico

El canciller Javier Martínez-Acha calificó el acto como "quizás uno de los gestos más importantes que se van a dar en estas reuniones, conferencias".

Panamá/La conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico tendrá uno de sus momentos más simbólicos con la entrega a Panamá de las actas originales de este acontecimiento histórico, una donación realizada por Brasil que, según el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez, representa uno de los gestos más significativos de las actividades programadas.

El jefe de la diplomacia panameña indicó que, tras las reuniones entre mandatarios y representantes de distintos países, el presidente José Raúl Mulino acudirá a la Sala Capitular para recibir "quizás uno de los gestos más importantes que se van a dar en estas reuniones, conferencias, que es la donación por Brasil de las originarias de las actas del Congreso Anfictiónico a Panamá".

Lo cual agradecemos eternamente al Gobierno de Brasil, al presidente [Ignacio] Lula, una muestra más de la excelente relación entre las dos naciones, entre dos presidentes", expresó.

La agenda del día también contempla un almuerzo del mandatario panameño con jefes de Gobierno y sus representantes, seguido por la inauguración de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebra en Panamá.

Martínez-Acha confirmó la llegada de los presidentes de Guatemala y Honduras, así como del vicepresidente de El Salvador en representación del presidente Nayib Bukele. Además, indicó que se esperaba la llegada de la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, y del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Consultado sobre los temas que abordarán los cancilleres, señaló que las conversaciones girarán en torno a la cooperación y la democracia en la región. "La cooperación, la democracia en el continente, los asuntos que están ocurriendo en Bolivia", manifestó.

Respecto a Venezuela, indicó que durante la reunión de ministros celebrada el día anterior se conversó con el secretario general de la OEA sobre la necesidad de impulsar mecanismos que permitan la realización de comicios con garantías.

"El continente entero espera que se establezcan los mecanismos que garanticen unas elecciones libres, transparentes, pronto en Venezuela y que esa es una decisión de los venezolanos y el continente está dispuesto a acompañar ese proceso lo más pronto posible", afirmó.

Añadió que Panamá mantiene su posición de reconocer a Edmundo González y sostuvo que "cualquier solución a las controversias en Venezuela debe ser entre los venezolanos para Venezuela".

Sobre Haití, el canciller informó que se desarrolló una mesa de trabajo enfocada en la situación de ese país y en la continuidad del respaldo internacional.

"Se está procurando extender la misión de las Naciones Unidas para la supresión de las bandas y también incorporar otro tipo de apoyos a Haití", indicó.

Con información de María De Gracia.