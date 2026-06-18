Panamá se prepara para recibir a 94 delegaciones por el Bicentenario del Congreso Anfictiónico

La conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico coincidirá con la realización de la 56° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) .

Panamá/El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, anunció que 94 delegaciones ya han confirmado su participación en la Semana de Alto Nivel que se desarrollará del 20 al 27 de junio, en el marco de esta histórica celebración de la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá.

El anuncio se produjo durante una sesión extraordinaria de la Sociedad Bolivariana de Panamá, dedicada a analizar los aportes del Perú al panamericanismo y el legado del Congreso Anfictiónico, con la participación de los catedráticos peruanos Cecilia Bákula y José Francisco Gálvez Montero.

El viceministro, quien además preside la Sociedad Bolivariana de Panamá, recordó que el Libertador Simón Bolívar lanzó desde Perú, el 7 de diciembre de 1824, la convocatoria al Congreso Anfictiónico, iniciativa que buscó unir a las nacientes repúblicas latinoamericanas alrededor de principios de cooperación y solidaridad.

De acuerdo con el funcionario, ese llamado histórico sentó las bases del multilateralismo en la región y dos siglos después mantiene vigencia frente a los desafíos contemporáneos.

Durante la actividad, el embajador de Perú en Panamá, Mario López Chávarri, destacó el trabajo realizado por la misión diplomática peruana para divulgar el legado bolivariano, especialmente durante este Año del Bicentenario, mediante iniciativas académicas y culturales.

Los especialistas invitados abordaron el contexto político que dio origen al Congreso Anfictiónico, así como la visión de Simón Bolívar sobre el orden constitucional, la libertad y la integración entre las naciones americanas.

Los conferencistas coincidieron en que el encuentro celebrado en Panamá hace dos siglos continúa siendo una referencia para el diálogo y la cooperación regional, en momentos en que América enfrenta nuevos retos políticos, económicos y sociales.

La jornada también incluyó la donación de documentos históricos por parte de la Embajada del Perú y de la familia Halman Brid al patrimonio documental de la Sociedad Bolivariana de Panamá.

El componente cultural estuvo a cargo del saxofonista Jonathan Tejada, quien interpretó piezas de compositores peruanos.

La conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico coincidirá con la realización de la 56° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ,que trae una intensa agenda diplomática y política en Panamá, que convertirá al país en escenario de encuentros internacionales vinculados con el fortalecimiento del multilateralismo y la cooperación hemisférica.

Aquí las actividades del Congreso

JUEVES 18

Sesión extraordinaria de la Sociedad Bolivariana de Panamá

“El Congreso Anfictiónico de Panamá: aportes del Perú al panamericanismo”

Gran Salón Bolívar, Ministerio de Relaciones Exteriores, 9:00 - 11 a.m. (nuevo horario)

Oradores invitados:

Dra. Cecilia Bákula, profesor de Historia, Pontificia Universidad Católica del Perú

Dr. José Faustino Gálvez, profesor de Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú.

Presentación de la obra “Benlliure: entre Balboa y Bolívar”, bajo los auspicios de la Embajada de España en Panamá.

Centro Cultural de España (Casa del Soldado), Las Bóvedas, Casco Antiguo, 11:30 a.m.

Sesión inaugural del Sexto Foro Jurídico Nacional

“Conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de cara a una nueva constituyente originaria en Panamá”

Salón de actos de COOPEVE, David (Chiriquí), 3:00 p.m.

DOMINGO 21 DE JUNIO

Presentación del Ballet Nacional junto a artistas del Reino Unido e Italia, Teatro Nacional, 7:30 p.m.

LUNES 22 DE JUNIO

Ofrenda floral ante el monumento a Simón Bolívar

Plaza Bolívar, 3:00 p.m.

Sesión solemne de la Sociedad Bolivariana de Panamá

Salón Bolívar, 3:30 p.m.