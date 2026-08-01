Trump dice que la llegada de migrantes a Ceuta es ‘como una invasión’

Estados Unidos evalúa medidas para proteger a sus ciudadanos en el exterior y está dispuesto a "ayudar a otros aliados europeos que estén considerando opciones similares".

El presidente Donald Trump comparó este viernes la crisis desatada por la llegada de miles de personas desde Marruecos a la ciudad española de Ceuta con "una invasión" y advirtió a los estadounidenses del riesgo de que algo similar ocurra en su país.

"Vi ayer (jueves) lo de España, la catástrofe que ocurrió", dijo Trump en una reunión de gabinete celebrada en su residencia de descanso de Camp David, en Maryland. "Parece la invasión de un país por parte de cientos de miles de personas, y lo mismo nos va a ocurrir si los republicanos no son elegidos, solo que será peor, mucho más grande", sostuvo.

Trump, en mala posición electoral de cara a las legislativas de medio mandato, en noviembre, ha querido sacar partido de la crisis frente a la oposición demócrata.

Poco antes, el Departamento de Estado había publicado un comunicado para señalar que la situación en Ceuta es "resultado directo" de la política migratoria española.

"Este incidente inaceptable es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del gobierno español por permitir y facilitar la migración ilegal masiva hacia Europa", acusó una nota de prensa de la diplomacia estadounidense.

"Estados Unidos se solidariza con el pueblo de España, y con todos los europeos, frente a esta flagrante violación de su soberanía y de sus derechos humanos", aseguró el texto.

Estados Unidos evalúa medidas para proteger a sus ciudadanos en el exterior y está dispuesto a "ayudar a otros aliados europeos que estén considerando opciones similares", advirtió.

El incidente en Ceuta prendió las alarmas en otros países europeos. Italia propuso suspender temporalmente la libre circulación de ciudadanos provenientes de España.

Al menos 34 personas murieron en el intento de llegar al enclave de Ceuta, en el extremo norte de África, según el gobierno local.