Antai se declara sin competencia para investigar a ministros señalados por posibles conflictos de interés

La institución dejó claro que este es un tema que debe analizar la Corte Suprema de Justicia.

Panamá/La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) salió al paso de las recientes publicaciones periodísticas relacionadas con algunos miembros del Gabinete y aclaró que las posibles investigaciones sobre ministros de Estado corresponden exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia.

Mediante un comunicado divulgado este jueves, la Antai recordó que, de acuerdo con la Ley 316 de 18 de agosto de 2022 y las disposiciones especiales del Código Judicial, carece de competencia para conocer las posibles faltas o delitos atribuidos a ministros.

A los Ministros de Estado les resultan aplicables los procedimientos especiales de investigación previstos en el Código Judicial (…) careciendo esta Autoridad de competencia para conocer de sus posibles faltas y/o delitos”, señaló la institución.

Antai agregó que dichos procesos son competencia exclusiva del máximo tribunal del país.

Dichos procedimientos son de conocimiento privativo de la Corte Suprema de Justicia, autoridad competente para investigar y conocer la presunta comisión de faltas o delitos atribuidos a estos servidores públicos”, indicó.

La aclaración surge en medio de publicaciones relacionadas con posibles conflictos de interés que involucran a algunos integrantes del Gabinete.

Caso Boyd Galindo

A inicios de junio, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, rechazó mantener vínculos actuales con la empresa Bio Materiales, S.A., compañía que fundó y que continúa participando en procesos de contratación pública, incluidos algunos relacionados con el Ministerio de Salud.

El funcionario sostuvo que se desvinculó de la empresa cuando asumió la cartera de Salud en 2024.

Yo, desafortunadamente para mí porque me dolió, tuve que desprenderme de la compañía cuando tomé mi posición de ministro en el año 2024 y no tengo ningún tipo de relación con mi socio de toda la vida, dueño de la empresa, hoy en día”, afirmó.

Boyd Galindo también defendió el derecho de la compañía a participar en las compras estatales, siempre que cumpla con las normas y requisitos establecidos.

Declaraciones juradas e impedimentos

En su pronunciamiento, Antai detalló que todos los ministros han cumplido con la presentación de las declaraciones juradas de intereses particulares al inicio de sus funciones y de manera anual, tal como exige la legislación vigente.

La entidad precisó que estas declaraciones son puestas a disposición de las autoridades competentes, conforme al procedimiento establecido para cada caso.

Además, recordó que la normativa obliga a los servidores públicos a actuar bajo los principios de honradez, objetividad y rendición de cuentas.