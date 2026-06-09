Ministro de Salud niega vínculos con empresa en la que laboró y que participa en compras del Minsa

Boyd asegura que se desvinculó en 2024 de empresa proveedora del Estado.

Panamá/En medio del debate sobre la transparencia y los posibles conflictos de interés, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, rechazó tener vínculos actuales con la empresa Bio Materiales, S.A., compañía que fundó y que continúa participando en procesos de contratación pública, incluidos algunos relacionados con el Ministerio de Salud (Minsa).

La aclaración surge luego de publicaciones que cuestionan la participación de la empresa en actos públicos mientras Boyd ocupa la cartera de Salud.

El ministro aseguró que se desvinculó de la sociedad en 2024, al asumir el cargo dentro del Gobierno Nacional.

Esa empresa yo la creé desde un cajón de un escritorio y fue creciendo hasta hoy en día haberse convertido en una empresa que le vende al gobierno desde hace muchos años. Hace 35 años le vende al gobierno y parte importante de su cartera es el gobierno”, expresó.

Boyd afirmó que abandonar la empresa fue una decisión difícil, pero necesaria para evitar conflictos con sus nuevas funciones.

Yo, desafortunadamente para mí porque me dolió, tuve que desprenderme de la compañía cuando tomé mi posición de ministro en el año 2024 y no tengo ningún tipo de relación con mi socio de toda la vida, dueño de la empresa, hoy en día”, sostuvo.

El titular de Salud también defendió el derecho de la empresa a seguir participando en procesos de compra del Estado, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.

Efectivamente ellos seguirán participando, porque yo no puedo evitar ni decirle a mi exsocio que quiebre la compañía porque yo soy ministro. Yo creo que sería absurdo”, manifestó.

Se trata de la empresa Bio Materiales, S.A. se dedica a la venta de servicios, equipos e insumos odontológicos y figura entre los proveedores habituales del Estado. De acuerdo con registros de contrataciones públicas, la empresa ha participado en decenas de procesos de compra durante los últimos años.

Según datos de Panamá Compra en Cifras, algunas de sus adjudicaciones han superado los 100 mil y 200 mil dólares.

Las declaraciones del ministro se producen en medio del debate sobre la transparencia y los posibles conflictos de interés en la contratación pública, un tema que suele cobrar relevancia cuando expropietarios o exsocios de empresas proveedoras ocupan cargos dentro del Gobierno.

Con información de María De Gracia.