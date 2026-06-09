Cepanim| Entrega inicia el 15 de junio en Panamá y se extiende al interior desde el 22 de junio

El pago beneficiará a 424,596 personas y representa una erogación de $250 millones para el Estado. Antes de acudir, los beneficiarios deberán verificar en la plataforma digital cepanim.mef.gob.pa si ya cuentan con una fecha asignada para recibir su certificado.

Panamá/Más de 424 mil personas comenzarán a recibir, a partir del próximo lunes 15 de junio, los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim), como parte del proceso mediante el cual el Estado busca saldar una deuda reconocida legalmente y pendiente desde hace más de cuatro décadas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la entrega iniciará en la provincia de Panamá el 15 de junio, en el Megapolis Outlets Panamá (antiguo Multicentro), piso 4, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Para el resto de las provincias, el proceso comenzará a partir del 22 de junio en los puntos habilitados por la entidad.

Antes de acudir, los beneficiarios deberán verificar en la plataforma digital cepanim.mef.gob.pa si ya cuentan con una fecha asignada para recibir su certificado.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el Gobierno Nacional entregará aproximadamente 250 millones de balboas a unos 424,596 beneficiarios del Cepanim.

El MEF destacó que este proceso forma parte del cumplimiento de la Ley 727 de 2021 y de un fallo de la Corte Suprema de Justicia emitido en agosto de 2025, que ordena honrar esta obligación pendiente.

Los puntos de entrega

Panamá: Megapolis Outlets Panamá (antiguo Multicentro), piso 4.

Megapolis Outlets Panamá (antiguo Multicentro), piso 4. Bocas del Toro: Oficina Regional del MEF en Changuinola, Edificio Demetrio Guerra (Swiftel 4).

Oficina Regional del MEF en Changuinola, Edificio Demetrio Guerra (Swiftel 4). Coclé: Oficina Regional del MEF en Penonomé, Edificio Antiguo Global Bank.

Oficina Regional del MEF en Penonomé, Edificio Antiguo Global Bank. Colón: Oficina Regional del MEF en Colón, Templo Masónico.

Oficina Regional del MEF en Colón, Templo Masónico. Chiriquí: Oficina Regional del MEF en David, Edificio de la Gobernación.

Oficina Regional del MEF en David, Edificio de la Gobernación. Darién: Oficina Regional del MEF en La Palma, Villa Gubernamental.

Oficina Regional del MEF en La Palma, Villa Gubernamental. Herrera: Oficina Regional del MEF en Chitré, Edificio del Consejo Provincial.

Oficina Regional del MEF en Chitré, Edificio del Consejo Provincial. Los Santos: Oficina Regional del MEF en Las Tablas, Edificio Francisco Villarreal.

Oficina Regional del MEF en Las Tablas, Edificio Francisco Villarreal. Panamá Oeste: Feria de La Chorrera, Salón Ejecutivo Víctor Young.

Feria de La Chorrera, Salón Ejecutivo Víctor Young. Veraguas: Oficina Regional del MEF en Santiago, Plaza España.

Oficina Regional del MEF en Santiago, Plaza España. Comarca Ngäbe Buglé: Oficina Regional del MEF en San Félix, frente al Parque de las Madres.

Según la entidad, el pago no responde a una medida discrecional del Gobierno, sino al cumplimiento de una responsabilidad legal reconocida por el Estado panameño.

Los pagos se efectuarán mediante los Cepanim instrumentos con valor económico que pueden ser transferidos, están exentos del pago de impuestos y no pueden ser embargados.

Con el inicio de esta entrega, miles de trabajadores de los sectores público y privado comenzarán a recibir una compensación vinculada a derechos adquiridos que permanecieron pendientes durante décadas.