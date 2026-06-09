¿Buscas ahorrar? Agroferias del IMA llegan este miércoles a distintos puntos

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este miércoles 10 de junio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO

📍Veraguas

• Casa Comunal de Rodeo Viejo, en el distrito de Soná

• Casa Comunal de Laguna, en el distrito de Calobre

📍Herrera

• Cancha Municipal de Los Pozos, en el distrito de Los Pozos

📍Panamá Oeste

• Parque de Altos de El Tecal, en Vacamonte, distrito de Arraijan

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Sábalo, en Boca del Monte, distrito de San Lorenzo

📍Panamá Este

• Superación Campesina, en el distrito de Chepo

📍Panamá

• Gimnasio de Chilibre, en el distrito de Panamá