Selena Gomez, Benny Blanco y Becky G unen fuerzas con canción latina: 'Te olvido (la la)'

La cuenta regresiva para uno de los lanzamientos más esperados del pop latino ya comenzó.

Selena Gomez, Benny Blanco y Becky G sorprendieron a sus seguidores al compartir los primeros adelantos de “Te olvido (la la)”, una colaboración que llegará a las plataformas digitales este 31 de julio y que formará parte del próximo álbum del reconocido productor estadounidense, Hermoso.

El anuncio despertó una rápida reacción entre los fanáticos de los tres artistas, quienes desde hace varios días siguen las pistas publicadas en redes sociales. La canción combina un sonido fresco con influencias latinas y un estribillo pegadizo que ya comienza a generar expectativa antes de su estreno oficial.

Selena Gomez fue la encargada de compartir uno de los avances más comentados. En un video publicado en sus redes sociales aparece con una imagen completamente natural: viste una camiseta blanca sin mangas, lleva el cabello recogido y luce sin maquillaje. Mientras suena un fragmento de “Te olvido (la la)”, la cantante pasa la mano frente a la cámara y, mediante una transición visual, cambia por completo de apariencia para mostrar un elegante vestido dorado y un sofisticado corte de cabello tipo bob.

El clip permitió escuchar parte del ritmo relajado de la canción, así como el coro interpretado por las artistas, en el que se repite la frase “Oh la la la la”, elemento que muchos seguidores ya consideran uno de los principales atractivos del sencillo por su carácter pegajoso y veraniego.

Un día antes, Benny Blanco también había adelantado algunos segundos del tema mediante una publicación en redes sociales. El productor acompañó el video con un mensaje en tono humorístico dirigido a sus seguidores: “POV: tu nueva canción con la wifey y Becky sale en unos días, pero eres el único en el mundo que tiene el mp3”.

La publicación generó miles de reacciones y comentarios, entre ellos uno de Becky G, quien aprovechó el momento para bromear con Blanco sobre el acceso anticipado a la canción. La cantante escribió: “No puedo creer que estoy en esta canción y todavía no me has enviado el mp3”, comentario que rápidamente fue compartido por numerosos usuarios y alimentó la expectativa por el lanzamiento.

“Te olvido (la la)” será uno de los temas incluidos en Hermoso, el nuevo álbum de Benny Blanco, previsto para agosto. El proyecto estará conformado por ocho canciones y marcará una nueva etapa en la carrera del productor, quien ha reunido a varios artistas latinos para este trabajo discográfico.

Antes de este estreno, Blanco ya había presentado los sencillos “Degenere”, junto a Myke Towers, y “Joven y salvaje”, en colaboración con Bb Trickz, dos canciones que sirvieron como anticipo del sonido que caracterizará su próxima producción musical.

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La colaboración entre Selena Gomez, Benny Blanco y Becky G representa además un nuevo acercamiento de la intérprete de Rare Beauty al mercado latino. Aunque la artista ha explorado anteriormente la música en español, este lanzamiento vuelve a reunirla con destacados exponentes del género en un momento de gran crecimiento para las producciones bilingües y las fusiones entre el pop y los ritmos latinos.

Por su parte, Becky G también se prepara para una intensa temporada de estrenos. La cantante lanzará el próximo 14 de agosto su nuevo álbum, Baraja Bendita, una producción integrada por 17 canciones que sucederá a Encuentros, trabajo publicado en 2024 y que logró posicionarse entre los álbumes latinos más destacados de ese año.

El nuevo disco incluirá temas ya conocidos por el público, como “EPA”, que logró ingresar al listado Hot Latin Songs, además de “Marathon”, colaboración con Elkan. Con el lanzamiento de “Te olvido (la la)”, Selena Gomez, Benny Blanco y Becky G apuestan por una propuesta que reúne tres figuras de alcance internacional y que llega con altas expectativas para convertirse en uno de los estrenos latinos más comentados de la temporada y en un fuerte candidato a dominar las principales listas de reproducción durante las próximas semanas.