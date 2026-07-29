Cristiano Ronaldo debutará como actor y productor en una serie dramática internacional

El astro portugués está listo para escribir un nuevo capítulo en su trayectoria profesional, esta vez lejos de los estadios y frente a las cámaras.

Tras cerrar su participación con la selección de Portugal en el Mundial de 2026, el astro del fútbol Cristiano Ronaldo confirmó el final de su etapa en esa competencia y ahora enfocará parte de sus esfuerzos en la industria audiovisual, donde debutará como actor y productor ejecutivo de una ambiciosa serie dramática.

El nuevo proyecto lleva por nombre Day 1s, una producción televisiva que combinará el drama con el universo del fútbol profesional. Según información publicada por The Sun y retomada por Fox News, la historia seguirá la vida de un representante de futbolistas en el Reino Unido, mostrando los desafíos, negociaciones y conflictos que rodean a este competitivo entorno deportivo.

La serie representa un paso significativo para el cinco veces ganador del Balón de Oro, quien desde hace varios años ha manifestado interés por ampliar su presencia en el mundo de los negocios y el entretenimiento. En esta ocasión, además de aparecer en pantalla, Ronaldo asumirá funciones como productor ejecutivo, participando activamente en el desarrollo de la producción.

El rodaje ya comenzó en Londres y reúne a un elenco integrado por figuras del entretenimiento y del deporte. Entre los nombres confirmados destaca el actor Damian Lewis, así como el exfutbolista Thierry Henry, quien fue visto recientemente grabando escenas en el estadio del Barnet FC, ubicado al noroeste de la capital británica. También formarán parte del proyecto el rapero británico Dave y la actriz debutante Carlotta Banat, quienes aportarán nuevos matices a la historia.

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La producción estará a cargo de UR•Marv Studios, empresa creada por Cristiano Ronaldo junto al reconocido cineasta Matthew Vaughn, responsable de exitosas películas de acción y espionaje. La compañía nació a comienzos de este año con el propósito de desarrollar contenidos innovadores para el cine y la televisión, apostando por propuestas que mezclen grandes historias con una mirada contemporánea del entretenimiento.

Durante la presentación de la alianza, Vaughn explicó las razones que lo motivaron a trabajar con el futbolista portugués y destacó el potencial de esta nueva etapa profesional. El director afirmó: “Cristiano ha protagonizado historias en el campo de juego que yo jamás habría podido escribir, y espero con ilusión crear películas inspiradoras junto a él”.

Por su parte, Ronaldo celebró el inicio de esta nueva aventura y dejó claro que su interés por el mundo audiovisual forma parte de los objetivos que se ha propuesto para los próximos años. Sobre este nuevo desafío expresó: “Es una etapa emocionante para mí, mientras miro hacia nuevos proyectos”.

La llegada de Cristiano Ronaldo al mundo de la actuación coincide con un momento de transición en su carrera deportiva. Después de anunciar que el Mundial de 2026 marcaría el cierre de su participación en esa competición con Portugal, el delantero aseguró haber tomado la decisión con serenidad y satisfacción por lo conseguido a lo largo de su trayectoria internacional.

Tras la eliminación de la selección portuguesa, el futbolista resumió sus sentimientos con una breve reflexión al asegurar que se marchaba “Con la conciencia tranquila”, una frase que rápidamente se convirtió en uno de los mensajes más comentados por sus seguidores.

Mientras avanza el rodaje de Day 1s, el delantero también disfruta de un periodo de descanso junto a su familia. En las últimas semanas ha compartido tiempo con Georgina Rodríguez y sus hijos, aprovechando la temporada de verano antes de asumir sus nuevos compromisos profesionales.

En el ámbito personal, distintos reportes también señalan que la pareja podría celebrar su esperada boda en los próximos meses. De acuerdo con esas versiones, el enlace tendría lugar después del Mundial de 2026, consolidando otro de los momentos más importantes para el futbolista.

Con su incorporación a Day 1s, Cristiano Ronaldo amplía su legado más allá del deporte y demuestra que su proyección internacional continúa creciendo en nuevas industrias. La combinación de su experiencia como figura global, su participación como productor y su debut frente a las cámaras convierte a esta serie en uno de los lanzamientos televisivos que mayor expectativa despierta entre los seguidores del fútbol y del entretenimiento.