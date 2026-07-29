Feria Nacional de Artesanías; una fiesta de la cultura panameña

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, invitó a la ciudadanía a respaldar el talento nacional y disfrutar en familia del evento cultural y gastronómico más importante del país.

Ciudad de Panamá/El Centro de Convenciones Atlapa ya se encuentra preparado para dar inicio a una nueva edición de la Feria Nacional de Artesanías.

El encuentro reunirá a cientos de artesanos provenientes de diversas provincias y comarcas de Panamá, quienes presentarán el trabajo de meses dedicado a la creación de piezas tradicionales y la preservación de la cultura nacional.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó el entusiasmo con el que se recibe al público y la importancia de apoyar el talento artesanal.

Estamos muy emocionados y listos para recibir a las familias. Esta es una verdadera fiesta de nuestra cultura, donde los artesanos de todas las provincias y comarcas se han tomado Atlapa con su talento, alegría y hermosas creaciones". — María Eugenia Herrera - Ministra de Cultura

Oferta cultural, folclor y gastronomía

Los visitantes que acudan a los pabellones de Atlapa encontrarán una variada oferta que incluye artesanías tradicionales, indumentaria, bisutería, orfebrería y alfarería. Además, la agenda del evento cuenta con talleres prácticos, presentaciones folclóricas en tarima de forma continua y una sección especializada en gastronomía típica panameña.

"No hay excusa para no venir a Atlapa, respaldar a nuestros artesanos, consumir lo hecho en Panamá, sentir orgullo por nuestra identidad y disfrutar un tiempo ameno en familia", enfatizó la ministra Herrera.

La feria inaugura formalmente a las 6:00 p.m. de hoy miércoles 29 de julio, en el Centro de Convenciones Atlapa.

Precios de las entradas y boletería

Para facilitar el acceso de las familias, la organización estableció los siguientes costos para las entradas a la Feria Nacional de Artesanías: