Colón | Avanzan trabajos de reparación vial en la rotonda y accesos de Los Cuatro Altos

El Ministerio de Obras Públicas interviene una de las arterias vehiculares más transitadas en la provincia de Colón para mejorar el flujo de carga hacia los puertos y la Zona Libre.

Colón/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) puso en marcha trabajos de reparación y parcheo en Los Cuatro Altos, una de las arterias vehiculares más estratégicas y transitadas de la provincia de Colón, con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico y garantizar la seguridad de los conductores.

Las labores se centran en la rotonda de Los Cuatro Altos y sus accesos principales, puntos que presentaban un severo desgaste en el pavimento debido al alto flujo vehicular.

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Edgar Peregrina, director de Proyectos Especiales del MOP, explicó que las obras contemplan la sustitución de tramos dañados, la colocación de una nueva carpeta asfáltica y la adecuación de la losa de hormigón en puntos clave, incluyendo las inmediaciones de la vía férrea.

"Esta vía es de suma importancia no solo para los residentes de Colón, sino también para el transporte de carga que se dirige hacia la Zona Libre y los puertos", destacó el Peregrina.

Ante el desarrollo de los trabajos, las autoridades solicitaron a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización vial y atender las indicaciones de los inspectores de tránsito mientras se completa la obra en el menor tiempo posible.

Con información de Fabio Caballero.