Autoridades refuerzan sistema pluvial en Boquete para prevenir inundaciones

Los trabajos buscan optimizar el manejo de las aguas pluviales y reducir afectaciones durante la temporada lluviosa.

Provincia de Chiriquí./En el distrito de Boquete, el Ministerio de Obras Públicas, junto a las autoridades locales, avanza en la ejecución de un sistema de reordenamiento de aguas pluviales, con el objetivo de prevenir inundaciones durante la temporada lluviosa.

El alcalde de Boquete, Eduardo Rodríguez, explicó que las aguas provenientes de la parte alta de El Salto han generado afectaciones debido a la saturación y falta de capacidad de los canales pluviales. “Con este trabajo podemos canalizar las aguas hacia el río Caldera”, señaló.

Residentes como Santos Ortega valoraron los trabajos y expresaron su expectativa de que permitan evitar nuevas afectaciones. Se prevé que las obras culminen en los próximos meses, mientras las autoridades buscan reducir el riesgo asociado al desbordamiento del río Caldera y al colapso del sistema de alcantarillado y quebradas cercanas.

Los trabajos son parte del proyecto de rehabilitación de la vía Alto Boquete–Caldera–Puente Los Valles, que registra un 89 % de avance.

Con información de Demetrio Ábrego.