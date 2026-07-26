A casi 50 años de la desaparición de Rita Irene Wald, su familia pide verdad y justicia

Sus padres fallecieron sin conocer qué ocurrió con Rita Irene Wald y que, después de casi 50 años, sus hermanos continúan buscando respuestas y el hallazgo de sus restos.

Chiriquí/A casi cinco décadas de la desaparición de Rita Irene Wald, ocurrida durante la dictadura militar en Panamá, sus familiares reiteraron el llamado para que se esclarezca el caso, se determine qué ocurrió con la joven y se conozca el paradero de sus restos.

Durante una actividad realizada en la provincia de Chiriquí, Tania Wald Jaramillo, hermana de la estudiante, manifestó que la familia mantiene la expectativa por las diligencias que adelanta el Ministerio Público, luego de la extradición de un hombre vinculado a la investigación.

"Es una oportunidad para que el Ministerio Público haga un trabajo de investigación sobre la persona que fue extraditada, porque no vino por sus propios medios", señaló.

La familiar indicó que la extradición fue solicitada hace más de un año y reconoció las gestiones realizadas por el Ministerio Público. También recordó que existe un acuerdo con la familia en el marco de un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo cumplimiento aún esperan.

Según explicó, uno de los compromisos pendientes está relacionado con el centro educativo que lleva el nombre de Rita Irene Wald, el cual, indicó, continúa ofreciendo únicamente educación básica.

Tania Wald afirmó que el principal objetivo de la familia es conocer la verdad sobre lo ocurrido con su hermana.

"Queremos encontrar sus restos; son casi 50 años. No queremos venganza, queremos verdad y justicia", expresó.

Agregó que sus padres fallecieron sin conocer qué ocurrió con Rita Irene Wald y que, después de casi 50 años, sus hermanos continúan buscando respuestas y el hallazgo de sus restos.

La hermana de la víctima informó además que viajaría a la ciudad de Panamá para asistir a la audiencia relacionada con el caso y señaló que hace un mes sostuvo una reunión con la fiscal encargada de la investigación, quien le informó sobre las gestiones para lograr la comparecencia del investigado.

Respecto a las inspecciones realizadas anteriormente en el sector de San Pablo para ubicar posibles restos, indicó que una información recibida por la familia fue entregada al Ministerio Público, pero en ese momento el expediente ya había sido cerrado. Posteriormente, explicó, el caso fue reabierto tras nuevas gestiones impulsadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Hemos sufrido en carne propia el dolor de no saber qué le pasó", señaló.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Niurka Palacios, señaló que la captura del presunto responsable representa un avance en la búsqueda de justicia y manifestó que la institución acompañará a la familia durante la audiencia de garantías.

La ministra indicó que esperarán el desarrollo de las investigaciones del Ministerio Público y recordó que Rita Irene Wald fue una dirigente estudiantil chiricana desaparecida en 1977. Además, mencionó que recientemente visitó el centro educativo que lleva el nombre de la joven, como parte del seguimiento a los compromisos asumidos por el Estado en este caso.

El pasado 24 de julio de 2025, la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Panamá hizo efectiva la aprehensión de Emilio Garzola Ruíz, requerido por las autoridades judiciales por su presunta participación en la desaparición forzada de la estudiante y dirigente estudiantil Rita Irene Wald Jaramillo, ocurrida durante el régimen militar.

Garzola llegó al país en calidad de deportado, luego de ser ubicado en Managua, Nicaragua, el pasado 30 de julio de 2025. Sobre él pesaba una Notificación Roja de Interpol Panamá emitida el 7 de julio de este año.

Información de Demetrio Ábrego

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