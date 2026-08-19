Productos de aseo y limpieza golpean el bolsillo de los consumidores: un presupuesto de $25 ya no alcanza

Aunque estos artículos no forman parte de la canasta básica familiar, su uso es indispensable. Jabón, shampoo, desodorante, pasta de dientes y productos para la limpieza del hogar son compras que deben realizarse con frecuencia.

Ciudad de Panamá/Comprar productos de aseo personal y artículos de limpieza para el hogar se ha convertido en un desafío para muchas familias panameñas, que aseguran que estos productos cada vez representan un mayor gasto dentro del presupuesto mensual.

Aunque estos artículos no forman parte de la canasta básica familiar, su uso es indispensable. Jabón, shampoo, desodorante, pasta de dientes y productos para la limpieza del hogar son compras que deben realizarse con frecuencia, pero que ahora obligan a los consumidores a hacer cuentas cada vez más ajustadas.

“Tienes que llevar mínimo $30”, aseguró una ciudadana al ser consultada sobre cuánto dinero considera necesario para adquirir estos productos.

Para conocer de primera mano cuánto cuesta actualmente completar una compra básica de aseo, el equipo de TVN Noticias realizó un ejercicio con un presupuesto de entre $20 y $25, con el objetivo de seleccionar los productos más económicos disponibles en cada categoría.

Sin embargo, el presupuesto no fue suficiente. La compra de artículos de limpieza y aseo personal para una persona terminó costando $29, pese a que se intentó reducir el gasto al máximo y escoger las opciones de menor precio.

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Los resultados coinciden con las preocupaciones expresadas por los consumidores. Un informe de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) refleja que, entre enero de 2025 y julio de 2026, la mayoría de los productos analizados registraron incrementos de precio.

Entre los artículos que presentaron aumentos más marcados se encuentran el shampoo, el desodorante y la pasta de dientes.

Para los consumidores, el impacto se siente directamente en el presupuesto familiar, al punto de considerar que comprar productos de higiene y limpieza equivale prácticamente a realizar otra compra de supermercado.

En 2020, el Gobierno estableció mediante decreto un margen máximo de ganancia para determinados productos, entre ellos el jabón antibacterial líquido y el desinfectante, con un límite de 23%.

Sin embargo, los consumidores consideran que las medidas existentes no han sido suficientes para contener el aumento de precios y piden mayor atención de las autoridades.

El informe de Acodeco también señala diferencias importantes dependiendo del tipo de establecimiento. De acuerdo con los datos, algunos de estos productos pueden llegar a costar hasta un 60% más en las tiendas de barrio que en los supermercados.

La situación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el costo de los productos esenciales para el hogar y la necesidad de que los consumidores comparen precios antes de realizar sus compras.

Para muchas familias, la pregunta ya no es cuánto comprar, sino cuánto dinero deben llevar para poder cubrir lo indispensable.

Con información de Nicanor Alvarado