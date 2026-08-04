Gabinete aprueba crédito adicional más de $22 millones al IMA para compra de arroz y otros productos de la canasta básica

Según el Gobierno, esta compra busca garantizar el abastecimiento de las ferias, tiendas y agrodistribuidoras del IMA, facilitando el acceso a alimentos de primera necesidad.

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional suplementario por $22,133,574 a favor del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) , con el objetivo de reforzar la compra de alimentos que serán distribuidos a través de los programas sociales de la entidad en todo el país.

La medida fue autorizada mediante la Resolución 85-26, que incorpora estos recursos al presupuesto de inversiones del IMA para la vigencia fiscal 2026.

Los fondos serán destinados principalmente a la adquisición de 550,000 quintales de arroz, además de otros productos de la canasta básica como aceite, azúcar, café, pastas, espaguetis, sal, atún, guandú, frijoles y sardinas.

”$22.7 millones y la distribución va a arrancar una vez que el dinero está en línea para poder cumplir con proveedores y lógicamente seguir manteniendo el nombre de la institución como está hasta el momento, una institución que mantiene una compra directa del 80% de nuestra producción nacional y esos proveedores también necesitan ese flujo económico para seguir adelante”, indicó Nilo Murillo, director del IMA.

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Según el Gobierno, esta compra busca garantizar el abastecimiento de las ferias, tiendas y agrodistribuidoras del IMA, facilitando el acceso a alimentos de primera necesidad a precios más bajos para las familias, especialmente aquellas en condición de mayor vulnerabilidad.

La solicitud de recursos recibió la opinión favorable del Consejo Económico Nacional (CENA), así como el aval de la Contraloría General de la República, que emitió un informe sobre la viabilidad financiera y la conveniencia de la iniciativa.

Como siguiente paso, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue autorizado para presentar la resolución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, instancia que deberá evaluar y aprobar la asignación antes de que los fondos puedan ser ejecutados.

Con información de Yamy Rivas