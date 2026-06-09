Gabinete autoriza importación adicional de arroz en cáscara ante efectos del fenómeno de El Niño

La medida autoriza el ingreso de 786 mil quintales de arroz en cáscara, con fecha límite hasta el 15 de septiembre de 2026. Gabinete autoriza importación adicional de arroz en cáscara ante afectaciones por el fenómeno de El Niño

El Consejo de Gabinete aprobó la importación de un contingente arancelario adicional de arroz en cáscara, con el objetivo de garantizar el abastecimiento nacional y cubrir las necesidades de consumo de la población panameña, luego de que las condiciones climáticas provocadas por el fenómeno de El Niño afectaran las proyecciones de producción.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 9-26, que autoriza el ingreso de 786 mil quintales de arroz en cáscara, con fecha límite hasta el 15 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el documento, la decisión responde a los retrasos en el inicio de las siembras y a las afectaciones en el desarrollo del cultivo registradas en distintas zonas productoras del país debido a la variabilidad climática.

La recomendación fue presentada por el Comité de la Cadena Agroalimentaria de Arroz durante una reunión ordinaria realizada el pasado 26 de mayo de 2026, donde participaron representantes de productores, agroindustriales, importadores, distribuidores de insumos y autoridades del Gobierno Nacional.

Durante el encuentro se analizaron los inventarios disponibles y las proyecciones de cosecha, determinándose que era necesario aprobar un nuevo contingente para asegurar el suministro del grano hasta la tercera semana de septiembre de 2026.

El arroz es considerado uno de los productos principales de la canasta básica panameña y una fuente esencial de carbohidratos en la alimentación diaria, por lo que las autoridades indicaron que la medida busca fortalecer la seguridad alimentaria del país.

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Nuevas modificaciones al arancel de importación

Como parte de las acciones para fortalecer el sector agropecuario, el Consejo de Gabinete también aprobó el Decreto N.° 8-26, que establece cambios en el Arancel Nacional de Importación de arroz.

La normativa crea 11 nuevos incisos arancelarios y elimina uno existente, luego del análisis técnico realizado por la Comisión Arancelaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con apoyo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Autoridad Nacional de Aduanas.

El objetivo de esta modificación es identificar con mayor precisión las variedades de arroz que no se producen en Panamá, especialmente aquellas utilizadas en la industria gastronómica, como el arroz arborio, bomba, riso, jazmín, basmati, carnaroli, kokuho y nishiki.

La medida permitirá una clasificación más específica de estos productos y sus derivados, facilitando su importación para sectores como restaurantes y establecimientos gastronómicos.

Las autoridades explicaron que estas disposiciones buscan garantizar una distribución adecuada del producto, promover el uso racional de los recursos y mantener el equilibrio entre la producción nacional y las necesidades del mercado.

Con estas acciones, el Gobierno Nacional asegura que continuará dando seguimiento a las condiciones climáticas y productivas del país para adoptar medidas que permitan proteger el abastecimiento de uno de los alimentos esenciales para los hogares panameños.

Con información de Meredith Serracín