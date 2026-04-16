Mulino garantiza arroz hasta octubre y descarta importaciones mientras haya inventario

El director del IMA, Nilo Murillo, confirmó que los inventarios han sido verificados en distintos molinos a nivel nacional y que las cifras actuales respaldan la proyección de abastecimiento.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que Panamá cuenta con abastecimiento de arroz suficiente hasta el mes de octubre, al tiempo que reiteró su decisión de no autorizar importaciones mientras exista inventario nacional, en una medida que busca proteger al productor local.

Durante sus declaraciones, el mandatario explicó que la información le fue suministrada por el ministro del sector y respaldada por las cifras manejadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). “No voy a permitir la importación de arroz al país, de ninguna parte ni de ningún grupo, mientras haya inventario. No le puedo hacer eso al productor panameño que se rompe la espalda de sol a sol”, enfatizó.

Por su parte, el director del IMA, Nilo Murillo, confirmó que los inventarios han sido verificados en distintos molinos a nivel nacional y que las cifras actuales respaldan la proyección de abastecimiento. No obstante, advirtió que el comportamiento del consumo diario será determinante para mantener la disponibilidad del grano en los próximos meses.

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Productores alertan por costos y posible alza

Pese al mensaje de tranquilidad del Gobierno, productores de arroz de provincias como Chiriquí, Veraguas y Coclé han manifestado preocupación por el incremento en los costos de producción, especialmente por el alza en los combustibles, insumo clave para la preparación de tierras, siembra, cosecha y transporte.

Voceros del sector han señalado que, aunque respaldan la decisión de limitar las importaciones para proteger la producción nacional, los costos operativos están presionando sus márgenes de ganancia, lo que podría traducirse en un eventual aumento en el precio del arroz al consumidor.

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Entre el abastecimiento y la presión del mercado

La postura del Ejecutivo busca dar un espaldarazo al sector arrocero nacional, evitando la competencia externa en momentos en que existe inventario suficiente. Sin embargo, el desafío se centra ahora en equilibrar la protección al productor con la estabilidad de precios para los consumidores.

En ese contexto, el comportamiento del consumo interno, los costos de producción y las condiciones del mercado internacional serán claves para determinar si el arroz, uno de los principales alimentos de la canasta básica panameña, mantiene su precio o enfrenta incrementos en lo que resta del año.