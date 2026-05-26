Cultura, humor y crítica social: Mafalda protagoniza exposición en Panamá

La exposición permanecerá abierta al público durante un mes en la Ciudad de las Artes, en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Ciudad de Panamá/La icónica Mafalda, considerada uno de los símbolos culturales más importantes de América Latina, llega a Panamá con una exposición interactiva en la Ciudad de las Artes que busca acercar al público al universo creado por Quino en 1964.

La muestra titulada “El mundo según Mafalda” presenta la visión crítica, inteligente y humorística del personaje sobre temas como la sociedad, la política, la guerra, la injusticia y los conflictos mundiales.

Durante el recorrido, los visitantes podrán apreciar escenarios emblemáticos, frases icónicas como “Paren el mundo que me quiero bajar” y los personajes que acompañaron a Mafalda a lo largo de la historieta.

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“Lo que van a encontrar es básicamente una exposición que no es del modo tradicional que estamos acostumbrados a ver, sino que es una muestra en donde las personas pueden adentrarse, tocar y manipular los objetos”, indicó Sabrina Villagra, curadora de la exposición de Mafalda.

Por su parte, Maruja Herrera, ministra de Cultura, destacó el valor cultural y reflexivo del personaje.

“Mafalda es aquella niña curiosa que siempre interpeló ese sentido de cuestionar, de indagar, de crecer”, manifestó la ministra.

Uno de los principales atractivos de la exposición es una réplica exacta del apartamento donde vivía Mafalda, espacio en el que los asistentes podrán sentarse en los sofás o frente al televisor para observar programas de la televisión argentina de la época.

La muestra también aborda uno de los rasgos más conocidos del personaje: su rechazo a la sopa, elemento que simbolizaba la crítica de Quino a los regímenes autoritarios.

“La sopa es una representación que él hizo a los regímenes autoritarios y eso es lo que representa la sopa, por lo que ella repudia la sopa y los procesos no democráticos”, explicó Villagra.

Además, los asistentes podrán observar una maqueta en miniatura que muestra a Mafalda soñando con un mundo mejor mientras duerme.

La exposición permanecerá abierta al público durante un mes en la Ciudad de las Artes, en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Con información de Luis Mendoza