Exposición rescata la historia de ‘Mr. Brown’ en el Museo del Canal

La exposición ofrece un recorrido por la historia de Brown, quien dedicó parte de su vida a crear un jardín en áreas revertidas.

Ciudad de Panamá/Una nueva propuesta artística y documental abrió sus puertas en el Museo del Canal Interoceánico. Se trata de “El Jardín de Mr. Brown”, una exposición de la artista Tova Katzman que reconstruye la vida y legado de Anselmo González Brown, un ciudadano afrocaribeño nacido en la provincia de Colón.

La muestra ofrece un recorrido por la historia de Brown, quien dedicó parte de su vida a crear un jardín en áreas revertidas, espacio que no solo albergaba plantas medicinales y árboles frutales, sino que también representaba una expresión de identidad y soberanía personal.

“Mr. Brown hizo, además de su jardín, una declaración de su soberanía personal. En este jardín había plantas medicinales, árboles, frutales y mucho más”, explicó Román Flores, cuidador del museo.

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La exposición está compuesta por 37 fotografías que documentan este proyecto de vida. Además, incluye dos piezas poéticas y el cortometraje “La vida agridulce de Mr. Brown”, una obra de 24 minutos que profundiza en la experiencia del protagonista durante su permanencia en el sector de Diablo.

Según Flores, el público podrá encontrar en esta muestra un archivo diverso que combina imágenes, documentos y elementos audiovisuales cuidadosamente curados, lo que permite una aproximación más íntima a la historia de González Brown.

“Va a ser muy interesante para el público panameño venir aquí a encontrarse con una historia con la que seguramente se van a sentir identificados”, añadió.

La exposición estará disponible hasta finales de 2026, ofreciendo a visitantes nacionales y extranjeros la oportunidad de conocer este relato que conecta memoria, territorio y cultura.

Anselmo González Brown falleció en febrero de 2025, dejando como legado un espacio que hoy es reinterpretado desde el arte y la historia.

Con información de Jorge Quirós