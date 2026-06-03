Mosaico 2026: quiénes son los seis expositores y qué temas abordan en la décima edició

Cada edición presenta seis voces que reflejan la diversidad cultural, étnica y de talento que caracteriza a Panamá.

La décima edición de Mosaico: Panamá, País de Oportunidades, se inició este miércoles con una carga simbólica doble: diez años del evento y 150 años de presencia de la Congregación Kol Shearith Israel en Panamá, una comunidad que llegó al istmo incluso antes de la fundación de la República.

"Mosaico es más que un evento. Es un espejo de quiénes somos como país", describió Leah de Boersner, integrante del Comité Organizador, en entrevista con Noticias AM. De Borsner subrayó que cada edición trae seis voces que reflejan la diversidad cultural, étnica y de talento que caracteriza a Panamá.

Seis expositores, seis miradas

El panel de esta edición estuvo integrado por:

Stanley Heckadon , antropólogo, con una mirada reflexiva sobre el medio ambiente

, antropólogo, con una mirada reflexiva sobre el medio ambiente Olga de Obaldía , reconocida por su lucha contra la corrupción

, reconocida por su lucha contra la corrupción Idania Dowman , cantautora de jazz

, cantautora de jazz Mario Castrellón , chef del restaurante Maito, referente de la gastronomía panameña en Latinoamérica

, chef del restaurante Maito, referente de la gastronomía panameña en Latinoamérica David Mizrachi Fidanque , abogado e historiador

, abogado e historiador Doriana Hun, gerente país de Chevron Panamá e ingeniera química, quien abordó el rol del sector privado en el desarrollo comunitario

"Cada participante se lleva algo de Mosaico. Te identificas con uno, con dos, con todos", apuntó De Borsner al describir la experiencia del auditorio.

El evento inició a las 7:30 a.m. en el Hotel Sheraton Gran Panamá.

Información de Fabio Caballero