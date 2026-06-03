Meduca lanza Futuro 360, la expo vocacional que lleva la orientación profesional a un espacio inmersivo

El evento del Ministerio de Educación también tendrá actividades para padres y docentes a partir de las 5 p.m. y contará con la participación de Colombia y universidades del Reino Unido.

Expo Vocacional Futuro 360: del 8 al 11 de junio en Soho Mall para estudiantes de décimo y undécimo grado / Redacción de TVN Noticias

El Ministerio de Educación realizará la próxima semana la Expo Vocacional Futuro 360, un espacio diseñado para orientar a jóvenes de décimo y undécimo grado en la elección de su carrera. El evento se extenderá del lunes 8 al jueves 11 de junio, desde las 8 a. m., en el Soho Mall, Calle 50.

Así lo anunció Liliana Cortés, directora de Orientación Educativa del Ministerio de Educación, explicó que esta edición, bautizada como "el juego del futuro" en homenaje a la participación de la Selección Nacional en el Mundial, propone una experiencia inmersiva, con luces, sonidos y herramientas interactivas, para que los estudiantes reflexionen sobre sus talentos, habilidades e intereses antes de tomar una decisión de vida.

Según Cortés, el proceso de orientación vocacional tiene tres etapas: primero, el autoconocimiento, identificar talentos, aptitudes e inteligencias múltiples; luego, la exploración del entorno, oferta académica, mercado laboral, becas, financiamiento; y finalmente, la toma de decisión cuando ambos factores se conectan.

"Hay que dejar a nuestros hijos ser lo que ellos quieren ser", señaló la directora, cuestionando la tendencia de muchas familias a reproducir sus propias carreras en sus hijos en busca de estatus social.

Carreras técnicas, el talento que Panamá más necesita

Cortés hizo un llamado a desmitificar las carreras técnico-industriales, que históricamente han sido subestimadas. "Lo que más requiere nuestro país hoy es capital humano con capacidades técnicas", afirmó, mencionando áreas como logística, ciberseguridad, tecnología de datos y carreras orientadas al bienestar emocional.

Agenda del evento

Las delegaciones de colegios pueden inscribirse y asistir acompañadas de docentes, orientadores o padres de familia. A partir de las 5 p.m., el evento abre al público general con actividades para adultos. Esta edición contará con la participación de Colombia como país invitado y con universidades del Reino Unido.

El lunes 8 de junio coincide además con el Día del Orientador, en el marco del décimo aniversario de la Dirección de Orientación Educativa del Ministerio.

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