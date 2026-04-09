Gobierno evalúa remover tanques de combustible y redefinir el futuro de valiosas tierras en riberas del Canal

En paralelo, autoridades panameñas iniciaron una evaluación técnica del puente de las Américas tras el incendio ocurrido a inicios de semana.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que el Gobierno analiza el futuro de antiguas infraestructuras de almacenamiento de combustible ubicadas en las riberas del Canal, luego del reciente incendio registrado en el área de La Boca, cercano al puente de las Américas.

El mandatario explicó que, hasta el momento, no se ha tomado una decisión definitiva, pero adelantó que se trata de instalaciones “muy viejas y abandonadas”, algunas de las cuales evidencian un avanzado deterioro. “Si ustedes se paran en el puente y miran hacia abajo, hay tanques con árboles creciendo dentro”, describió.

Estas estructuras forman parte de un conjunto de más de 100 hectáreas distribuidas entre el Pacífico y el Atlántico, consideradas de alto valor estratégico por su cercanía directa al mar. Según Mulino, técnicos de la Autoridad Marítima de Panamá evaluarán si estas instalaciones aún tienen utilidad o si deben ser demolidas para dar paso a nuevos desarrollos.

“El objetivo es determinar si esas áreas pueden destinarse a otros usos que generen mayor beneficio para el país”, indicó.

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Evaluación técnica internacional al puente

En paralelo, autoridades panameñas iniciaron una evaluación técnica del puente de las Américas tras el incendio ocurrido a inicios de semana.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) conformó un equipo interinstitucional con apoyo del Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Autoridad del Tránsito, la Universidad Tecnológica de Panamá y la Autoridad del Canal de Panamá.

A este esfuerzo se sumaron cuatro especialistas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, quienes participan gracias a la cooperación de la Embajada estadounidense. Su aporte es clave, ya que esta entidad estuvo involucrada en el diseño original del puente en la década de 1950.

Los expertos realizarán pruebas de laboratorio a muestras del metal de la estructura, además de instalar medidores de deformación en zonas críticas. Se espera que el informe final esté listo la próxima semana.

Por ahora, el puente se mantiene abierto de forma parcial, limitado a vehículos particulares, pick-ups y buses pequeños, medida adoptada con base en criterios técnicos.

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Área bajo investigación y acceso restringido

Mulino también fue enfático en que el área afectada no será habilitada para visitas ni recorridos, al estar bajo investigación penal. En ese sentido, instruyó a la Policía Nacional a restringir el acceso únicamente a personal autorizado.

“Hay que preservar la zona de los hechos como corresponde”, subrayó.

Tanques de combustible, en revisión desde antes del incidente

Por su parte, el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert, detalló que la concesión donde ocurrió el incendio ya estaba bajo revisión debido a la antigüedad de las instalaciones.

Indicó que muchas de estas tanquerías datan de 1945 y operan bajo estándares que no cumplen con las exigencias actuales de seguridad. En coordinación con el Ministerio de Ambiente y otras entidades, se desarrollarán mesas de trabajo para definir el futuro de estos terrenos.

“Son áreas muy valiosas por su acceso directo al mar. Vamos a evaluar responsablemente qué actividades son viables y seguras”, señaló.

El Gobierno prevé anunciar en las próximas semanas las decisiones sobre el uso de estos terrenos, en medio de un proceso que podría transformar significativamente estas zonas estratégicas del país.