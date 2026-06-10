Carrera por la rectoría de la Unachi: Tribunal da a conocer el calendario ¿Cuándo se celebrará la elección?

La proclamación oficial del rector electo está prevista para el 28 de agosto y la toma de posesión se realizará el 31 de agosto de 2026.

Chiriquí/Luego de que este lunes se hiciera efectiva la renuncia de Etelvina de Bonagas a la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), el Tribunal Superior de Elecciones (TSE) de la casa de estudios anunció la convocatoria oficial para el proceso extraordinario que permitirá escoger a la nueva máxima autoridad universitaria para concluir el período 2023-2028.

De acuerdo con el calendario electoral divulgado por el organismo universitario, la convocatoria y la difusión iniciaron este miércoles 10 de junio de 2026.

El cronograma establece que el período de proselitismo y propaganda arranca hoy y se extiende hasta la medianoche del 14 de agosto de 2026, mientras que las postulaciones oficiales de candidatos se recibirán del 15 al 17 de junio.

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Posteriormente, las candidaturas postuladas serán publicadas los días 22 y 23 de junio, y el período para presentar impugnaciones se desarrollará entre el 24 y 25 de junio.

El Tribunal Superior de Elecciones también informó que el registro preliminar de votantes será entregado entre el 25 y 26 de junio, tomando como referencia a los estudiantes matriculados hasta el 10 de junio. Los candidatos recibirán dicho padrón los días 29 y 30 de junio, fecha en la que además comenzará el proceso de depuración de los registros electorales.

La capacitación de los jurados de elección y de mesa está programada para el 12 de agosto, mientras que el cierre de la depuración del padrón electoral se efectuará el 13 de agosto.

Según el calendario, la Secretaría General y la Dirección General de Recursos Humanos entregarán el padrón electoral final el 17 de agosto, considerando a los estudiantes matriculados hasta el 14 de agosto.

La elección para escoger al nuevo rector de la Unachi se celebrará el 19 de agosto de 2026. En caso de presentarse recursos contra los resultados, el período de impugnaciones se desarrollará los días 20 y 21 de agosto.

La proclamación oficial del rector electo está prevista para el 28 de agosto y la toma de posesión se realizará el 31 de agosto de 2026.

La convocatoria ocurre en medio de un escenario de cambios dentro de la universidad, luego de la salida de Bonagas y de la designación de Pedro González como rector interino.

La decisión de nombrar a González ha generado cuestionamientos entre sectores estudiantiles que participaron en las protestas y exigencias que precedieron la renuncia de la exrectora.

Ibrahim Acosta, dirigente estudiantil y miembro de la Alianza de Defensa Estudiantil, señaló que la salida de Bonagas representa únicamente el comienzo de un proceso de transformación institucional.

Aunque reconoció que la designación de González se ajusta a lo establecido en el estatuto universitario, Acosta expresó reservas sobre que una figura vinculada a la administración saliente asuma temporalmente la rectoría mientras se desarrolla el proceso electoral que definirá a la nueva autoridad universitaria.