Docentes de la Unachi piden salida de vicerrectores y cuestionan designación de rector interino

Algunos docentes aseguran que se están violando artículos del estatuto universitario de esa casa de estudios superiores.

Chiriquí/La crisis institucional en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que docentes y estudiantes solicitaran la salida de los vicerrectores nombrados por la exrectora Etelvina Medianero de Bonagas y cuestionaran la designación del nuevo rector interino, al considerar que la decisión contradice los estatutos de la casa de estudios superiores.

Los cuestionamientos surgieron tras la decisión del Consejo General Universitario (CGU) de designar de manera interina al vicerrector de Investigación y Posgrado, Pedro González, mientras se desarrolla el proceso para elegir a una nueva autoridad universitaria.

Para los docentes que rechazan la medida, la renuncia de la exrectora implica automáticamente el cese de los funcionarios designados por ella.

Absbel Navarro, docente universitario, sostuvo que el Estatuto Universitario establece claramente cuál debe ser el procedimiento.

El artículo 53 indica que todos los vicerrectores cesarán de su cargo a partir de la renuncia de la rectora que los designó a ellos. Así que la profesora Estelvina renuncia, automáticamente deben cesar cada uno de esos cargos”, afirmó.

El académico también cuestionó la decisión adoptada por el Consejo General Universitario.

Pero ayer el CGU designó de forma interina al vicerrector de Investigación y Posgrado, doctor Pedro González, y nuevamente con esa acción está violando el estatuto”, expresó.

La controversia ocurre en una universidad que supera los 22 mil estudiantes y que atraviesa uno de los momentos más complejos de su reciente historia administrativa.

Desde el sector empresarial, la situación también genera preocupación. La presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí, Mavis Polo Cheva, manifestó su expectativa de que el conflicto pueda resolverse en los próximos meses.

“Esa crisis preocupa, claro que sí, preocupa a todos los niveles. Estamos viendo que ya hay movimientos que parecieran ser buenos, entonces esperamos que continúe así ese movimiento y que podamos tener buenos resultados próximamente”, indicó.

Mientras continúan los cuestionamientos internos, las autoridades universitarias han señalado que corresponde al Consejo General de Elecciones convocar el proceso para escoger al nuevo rector de la Unachi, una decisión que deberá tomarse en los próximos meses y que será clave para definir el rumbo de la institución.

Con información de Demetrio Ábrego.