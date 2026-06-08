Pedro González, designado como rector encargado de la Unachi; tras la renuncia de Etelvina de Bonagas

Se informó que este miércoles el Tribunal Supremo de Elecciones de la Unachi se va a reunir, en donde se podía ya dar a conocer un calendario para este proceso electoral interno y escoger el nuevo rector.

Chiriquí/Luego de instalarse, el Consejo General Universitario determinó designar como rector encargado de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) al profesor Pedro González, quien asume el cargo tras la renuncia de Etelvina Medianero de Bonagas.

Una vez asumido el cargo, González dijo que estaría realizando una administración de adecuación y de puertas abiertas, en donde se busca el bienestar de los estamentos universitarios.

Afirmó que este próximo miércoles se estaría reuniendo con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Educación para verificar las condiciones financieras y administrativas de la Unachi con el fin de sacarla del estancamiento en que está en estos momentos.

La decisión del Consejo General Universitario no fue del agrado de algunos estudiantes y docentes de esta universidad, quienes habían solicitado que todos los actuales vicerrectores y personal administrativo de confianza de la anterior rectora renunciaran al cargo.

Dijeron que lo que se requiere es que se nombrara una administración nueva, a fin de poder lograr una parcialidad en el proceso de elecciones internas que se avecinan.

Se informó que este miércoles el Tribunal Supremo de Elecciones de la Unachi se va a reunir, en donde se podía ya dar a conocer un calendario para este proceso electoral interno y escoger el nuevo rector de esta universidad para los próximos dos años y medio.

Con información de Demetrio Ábrego