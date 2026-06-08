Etelvina de Bonagas: Abogados niegan nombramientos de familiares y defienden su gestión al frente de la Unachi

Se espera que este lunes el Consejo General Universitario de la Unachi se pronuncie para conocer quién será designado como nuevo rector interino de la Unachi.

Los abogados de la ahora exrectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, presentaron la mañana de este lunes las notas formales de renuncia ante la rectoría, para que el Consejo General Universitario (CGU) les dé el trámite correspondiente.

El abogado Adecio Mojica explicó que la decisión de separarse del cargo ya había sido comunicada previamente por la exrectora y que este lunes se formalizó el procedimiento ante los órganos universitarios.

Además de la renuncia a la rectoría, Medianero también presentó su renuncia a la cátedra de Economía que mantenía dentro de la institución.

Mojica indicó que, como parte del proceso, la exrectora deberá hacer entrega de los bienes asignados por la universidad debido a sus funciones, entre ellos vehículos utilizados para misiones oficiales y otros recursos bajo su responsabilidad administrativa.

Investigaciones

Sobre las investigaciones que mantiene el Ministerio Público relacionadas con la gestión de Medianero, el abogado aseguró que continúan en curso, aunque sostuvo que hasta el momento no existe ninguna acción judicial de gravedad en contra de su representada. Según detalló, actualmente existen aproximadamente cuatro investigaciones vinculadas a supuestas irregularidades administrativas.

"No hay en este momento ninguna acción propiamente grave tomada en contra de la señora exrectora dentro de las mismas, aproximadamente hay unas 4 investigaciones que detallan supuestas irregularidades y no ha habido nada plenamente comprobado por parte del Ministerio Público", afirmó.

La defensa también rechazó los señalamientos relacionados con presuntos nombramientos de familiares dentro de la universidad durante la gestión de Medianero.

"Es totalmente falso, no tenía ningún familiar nombrado dentro de su gestión", subrayó Mojica.

Consultado sobre las presiones que pudieron influir en la decisión de renunciar, el abogado manifestó que durante las últimas semanas se cuestionó reiteradamente la gestión de la exrectora, aunque insistió en que no existieron señalamientos comprobados relacionados con el manejo de fondos públicos.

Añadió que la decisión de abandonar el cargo respondió a la intención de evitar mayores afectaciones a la comunidad universitaria.

"Lo que ella menos quería era que se diese una situación que afectara al estudiantado", expresó.

Mojica también confirmó que Medianero se encuentra actualmente bajo incapacidad médica, aunque señaló que se trata de un asunto de carácter personal y no ofreció mayores detalles.

El abogado consideró que los asuntos políticos deben mantenerse al margen de las instituciones de educación superior.

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