La Joyita: Defensoría abre dos quejas colectivas para determinar si hubo afectaciones a los derechos humanos

Dídimo Cerrud, de Protección de los Derechos de Privados Libertad , detalló que los familiares solicitaron a la Defensoría que velaran por la seguridad y las garantías fundamentales que se les tienen que respetar a pesar de que estén en prisión.

Familiares de personas privadas de libertad recluidas en los centros penitenciarios La Joya y La Joyita acudieron a la Defensoría del Pueblo para manifestar sus preocupaciones sobre las acciones tomadas por las autoridades luego de la fuga masiva que se registró en la tarde del pasado lunes 1 de junio en La Joyita.

En atención a esta solicitud presentada por familiares, la Defensoría del Pueblo informó este lunes 8 de junio que abrió dos quejas colectivas para "investigar posibles afectaciones a los derechos humanos, evaluar los casos particulares expuestos y mantener la vigilancia sobre las condiciones de detención, alimentación, acceso a insumos básicos y seguridad de las personas privadas de libertad".

De igual forma, dará seguimiento a los reclusos trasladados a centros penitenciarios de Chiriquí.

Dídimo Cerrud, de Protección de los Derechos de Privados Libertad, detalló que los familiares solicitaron a la Defensoría que velaran por la seguridad y las garantías fundamentales que se les tienen que respetar a pesar de que estén en prisión.

Según informó la institución, supervisará "el respeto a la dignidad humana y velar por el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos" ante la situación que se registra en los centros penitenciarios de Panamá.

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Este lunes 8 de junio, decenas de familiares acudieron a La Joyita para intentar ingresar a las instalaciones penitenciarias y llevar insumos de aseo personal, alimentos y ropa a los reclusos tras la operación "Cerrojo" desarrollada por los estamentos de seguridad.

Denunciaron los familiares que durante el operativo, les fueron retiradas colchonetas, ropa, calzado y alimentos a los detenidos, quienes, según los testimonios, quedaron únicamente con la ropa que llevaban puesta.

"Ellos están en pantalones cortos, sin suéter, sin calzado. Son seres humanos", declaró una de las madres presentes. Otra añadió que los familiares no justifican lo ocurrido, pero exigen información sobre cuándo podrán reanudar el ingreso de artículos básicos. Entre los artículos que los familiares intentaban ingresar esta mañana había bolsas con comida preparada, alimentos secos, botellas de agua, artículos de higiene personal y colchonetas.

Requisa en La Joyita

El operativo denominado "Cerrojo" movilizó a 2,494 agentes de los estamentos de seguridad.

Del total, participan 1,754 miembros de la Policía Nacional, 385 unidades del Servicio Nacional de Fronteras y 355 del Servicio Nacional Aeronaval.

Como parte de estas requisas realizadas en horas de la mañana del sábado 6 de junio, las autoridades registraron los pabellones 5, 6 y 7, así como las áreas de Máxima Seguridad 12, 13 y 14.

Así las cosas, los agentes decomisaron armas de fuego, más de 150 celulares, cargadores, antenas Starlink y diversos artículos de ingreso prohibido que, según los estamentos de seguridad, representaban una amenaza para el orden y la seguridad dentro del recinto.

Las acciones se concentraron en diferentes áreas del centro penitenciario, donde las autoridades realizan labores de vigilancia, inspección y requisas con el objetivo de prevenir actividades ilícitas y fortalecer las medidas de seguridad.

La puesta en marcha de este operativo ocurre en medio de los esfuerzos de las autoridades por restablecer el control dentro del sistema penitenciario, luego de la evasión de 195 privados de libertad registrada el lunes en La Joyita.

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