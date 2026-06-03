Fuga en La Joyita: Mañana jueves continúa audiencia múltiple de privados de libertad por evasión

La institución informó además que mantiene más de 15 investigaciones en curso vinculadas a los hechos.

Un total de 107 privados de libertad que participaron en la fuga masiva del Centro Penitenciario La Joyita están siendo sometidos a un proceso judicial escalonado. Se han dividido las diligencias en seis audiencias múltiples ante los tribunales de garantías del Órgano Judicial.

Según el cronograma establecido por las autoridades, las audiencias se distribuyen de la siguiente manera: una sesión para 73 detenidos, otra para 29, una tercera para 2 personas y tres audiencias individuales para un privado de libertad cada una.

Este medio pudo conocer que en la audiencia de 73 privados , solo se legalizó la aprehensión de 67. Mientras que 6 no se presentaron. Zulma Irina Dip Chu, fiscal superior de la Sección de Delitos contra la Libertad y el Honor, contra la Administración de Justicia y la Seguridad Colectiva, explicó que este miércoles se inició la audiencia de solicitudes múltiples, que incluye la legalización de aprehensión, imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.

No obstante, la jueza suspendió la audiencia luego de concluir únicamente la fase de legalización de aprehensión. En esta primera jornada se abordó la situación de 67 personas aprehendidas, pertenecientes al primer grupo trasladado al proceso judicial. Por razones de seguridad, la jueza decidió suspender la diligencia y reanudarla mañana a las 8:30 a.m., iniciando con la fase de imputación de cargos.

Las audiencias se realizaron de manera virtual y fueron divididas en grupos debido a que las horas de aprehensión de los privados de libertad eran distintas.

Durante la diligencia del grupo de 67 algunos abogados defensores se opusieron a la solicitud de legalización de aprehensión, argumentando que hubo maltrato durante las capturas. Sin embargo, la jueza no acogió esos planteamientos.

Asimismo, varios defensores señalaron que algunos de los privados de libertad se fugaron debido a la situación de caos y los intercambios de disparos registrados durante los hechos. No obstante, la jueza indicó que ese no era el momento procesal para debatir esos argumentos, ya que la audiencia se encontraba únicamente en la etapa de legalización de aprehensión.

Los investigados enfrentan cargos por delito contra la administración de justicia, en la modalidad de evasión.

La institución mantiene abiertas más de 15 investigaciones en curso vinculadas a los hechos ocurridos el pasado lunes, y los demás aprehendidos continúan a la espera de sus respectivas presentaciones ante los jueces de garantía para definir su situación legal.

El contexto: 195 fugados, operativos aún activos

El complejo penitenciario La Joyita, ubicado en Pacora, ha sido durante años el epicentro de la crisis carcelaria del país. Diseñado para albergar poco más de 2,837 personas, en 2025 la población superaba las 4,700, según datos oficiales, lo que representa un nivel de hacinamiento cercano al 65%.

Las autoridades confirmaron que 195 privados de libertad escaparon durante el motín, y que más de 120 fueron recapturados en los operativos posteriores. Tanto el director de la Policía Nacional como la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, reconocieron fallas dentro del cuerpo de seguridad y aseguraron que ya se adelantan investigaciones.

Esta situación dejó tres privados muertos y tres policías heridos. Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, indicó que tienen identificados a los 69 prófugos y anunció que estarán pronto publicando esta información en las redes sociales para que la ciudadanía pueda identificarlos.

La Procuraduría General reafirmó en su comunicado su compromiso con el control social y el cumplimiento estricto de la Constitución y la Ley.