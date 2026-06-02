Fuga en La Joyita: 195 reos se evadieron, 126 recapturados y 69 aún permanecen prófugos

De acuerdo con las autoridades se haría el traslados de 83 privados, no obstante se fugaron más de 100.

Panamá/La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirmó que el lunes se fugaron 195 reos de la cárcel La Joyita. De los cuales se han recapturado 126 y hay 69 prófugos.

Ayer lunes, 1 de junio, el Centro Penitenciario La Joyita estuvo cargado de tensión, luego de la fuga masiva que se dio. Lo que comenzó como un operativo de reclasificación de internos terminó en un motín, con detonaciones, caos dentro de los pabellones, al menos dos privados de libertad muertos, varios heridos, entre ellos policías, y una fuga masiva que obligó a desplegar un operativo de recaptura.

Esta situación dejó tres privados muertos y tres policías heridos. Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández indicó que tienen identificadas a los 69 prófugos y anunció que estarán pronto publicando esta información en las redes sociales para que la ciudadanía pueda identificarlas.

Exhortamos a estas personas a que se entreguen de forma rápida a las autoridades, porque, independientemente de que lo hagan o no, sobre ellas recaerán otras circunstancias legales. La Policía Nacional, así como fue efectiva en la captura de 126 personas, también será efectiva en la captura de las 69 restantes y obtendrá el resultado que se requiere para que el Estado no vuelva a ser desafiado", dijo el director.

La ministra Montalvo detalló que en La Joyita hay 16 pabellones. Señaló que, a partir de esta situación, se realizarán todos los cambios que se requieran, tanto en la Policía Nacional como en el Ministerio de Gobierno.

Personalmente le he pedido al director que me cambien al personal que maneja el perímetro de control uno y que sean trasladados...”, dijo la ministra Montalvo.

la ministra aseguró a los familiares de los privados de libertad "no vamos a ser tolerantes con la situación que se dio el día de ayer", señalando que las visitas en el complejo carcelario, ubicado en Las Garzas, fueron suspendidas. Se reanudarán el próximo lunes sólo para La Mega Joya y La Joya.

Al Estado no se le desafía. La mano firme también se va a hacer presente y nosotros vamos a seguir avanzando y avanzaremos hasta las últimas consecuencias, sea quien sea responsable de la situación que se dio el día de ayer en la en el complejo penitenciario La Joyita", indicó la ministra.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, también coincidió en la necesidad de realizar cambios en el sistema. Indicó que el perfil de las personas que se encuentran recluidas en La Joyita es de alto perfil.

Con información de Meredith Serracín.