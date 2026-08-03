Fraude millonario DGI: Hoy se realiza audiencia de apelación de imputados

Los imputados son investigados por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos públicos.

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Circuito Judicial de Panamá realiza este lunes 3 de agosto, desde las 8:30 a.m., la audiencia para resolver los recursos presentados contra las medidas cautelares impuestas a los imputados en la Operación Pandora, investigación que destapó un presunto fraude millonario contra el Estado.

El pasado 11 de julio, la jueza ordenó detención provisional para 12 personas y retención domiciliaria para otras dos, entre funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y particulares.

Los imputados son investigados por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos públicos.

Al imponer las medidas cautelares, la jueza consideró la gravedad de los delitos investigados, el riesgo de afectación a la investigación, incluyendo la posible destrucción de pruebas, y que algunos de los imputados mantienen condenas en firme.

En el caso de las dos personas beneficiadas con retención domiciliaria, la decisión respondió a criterios planteados por el Ministerio Público y a razones humanitarias relacionadas con el estado de salud y la edad de uno de los investigados.

La audiencia se desarrolla en la sala 5 del edificio judicial de Plaza Fortuna, luego de que las partes intervinientes apelaran algunas de las decisiones adoptadas por la jueza de garantías Zenia Pérez.

Presunto perjuicio de $40 millones

La investigación inició en 2024 y dio paso recientemente a más de 20 allanamientos simultáneos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, donde fueron aprehendidos funcionarios de la DGI y particulares.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los sospechosos presuntamente manipularon el sistema e-Tax 2.0 para apropiarse de créditos fiscales, causando una lesión patrimonial al Estado estimada en 40 millones de dólares.

Durante la audiencia de garantías también se legalizó la aprehensión de 16 personas; sin embargo, solo 14 fueron imputadas, ya que dos investigados presentaron complicaciones médicas y fueron trasladados a centros hospitalarios antes de la formulación de cargos.