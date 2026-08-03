Potabilizadora de Mendoza suspende producción de agua por interrupción eléctrica

La ACP señaló que comunicará cuando se restablezca la producción y divulgará cualquier actualización relacionada con la operación de la planta.

Panamá Oeste/La producción de agua potable en la planta de Mendoza, ubicada en Panamá Oeste, permanece suspendida temporalmente desde las 4:20 a. m. de este lunes 3 de agosto, debido a una interrupción en el suministro eléctrico, informó la Autoridad del Canal de Panamá.

La entidad indicó que la suspensión responde a una falla en el servicio proporcionado por la empresa distribuidora de energía, aunque no identificó a la compañía ni precisó la causa de la interrupción.

El personal técnico se mantiene a la espera de que se restablezca un suministro eléctrico continuo y confiable para reanudar las operaciones de manera segura.

Hasta el momento, el Canal no ha informado a qué hora podría normalizarse la producción ni ha detallado los sectores que podrían registrar baja presión o falta de agua.

La potabilizadora produce unos 40 millones de galones diarios y abastece a más de 200 mil residentes de La Chorrera, Arraiján y Capira.

La ACP señaló que comunicará cuando se restablezca la producción y divulgará cualquier actualización relacionada con la operación de la planta.