Sandra Bullock y Nicole Kidman emocionan con el regreso de 'Prácticamente magia 2'

La esperada secuela ya comenzó a generar expectativa entre los seguidores del clásico estrenado en 1998.

Como parte del inicio de la campaña promocional, Sandra Bullock y Nicole Kidman reaparecieron juntas en un evento especial dedicado a la película original, sorprendiendo a cientos de asistentes y confirmando que la historia de las hermanas Owens volverá a la gran pantalla con una nueva aventura cargada de misterio, magia y tradición familiar.

El encuentro tuvo lugar durante una función organizada por Cinespia en el histórico cementerio Hollywood Forever, un escenario que aportó un ambiente especial a la celebración. La aparición de las dos actrices provocó una ovación inmediata del público, que durante años ha mantenido vivo el interés por una producción convertida en referente dentro del cine fantástico y romántico.

Durante la presentación, Sandra Bullock destacó el simbolismo del lugar elegido para la proyección y expresó: “la película perfecta para ver en un cementerio”. Sus palabras despertaron aplausos entre los asistentes, quienes celebraron el regreso de una historia que, con el paso del tiempo, ha ganado un lugar especial entre varias generaciones de espectadores.

Nicole Kidman también aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo constante de los fanáticos y reconocer que el entusiasmo del público fue determinante para que la continuación se hiciera realidad. La actriz resaltó el cariño que la audiencia ha demostrado durante más de dos décadas, consolidando el legado de una de las producciones más recordadas de finales de los años noventa.

Además del reencuentro entre las protagonistas, el evento sirvió para presentar oficialmente a Joey King y Maisie Williams, quienes se incorporan al elenco de la nueva entrega. Ambas actrices compartieron escenario con Bullock y Kidman, brindando junto a ellas ante los asistentes y marcando el inicio de una nueva etapa para la historia de la familia Owens.

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En Prácticamente magia 2, la trama se desarrolla 25 años después de los acontecimientos narrados en la primera película. Sally y Gillian Owens vuelven a ocupar el centro de la historia, nuevamente interpretadas por Sandra Bullock y Nicole Kidman, mientras enfrentan nuevos desafíos relacionados con el legado mágico que ha acompañado a su familia durante generaciones.

La secuela también introduce una nueva generación de personajes. Sally ahora es madre de dos hijas, interpretadas por Joey King y Maisie Williams, quienes han heredado las habilidades sobrenaturales características del linaje Owens. Este elemento ampliará el universo de la saga y abrirá nuevas posibilidades narrativas para el desarrollo de la historia.

El argumento estará centrado en el descubrimiento de un oscuro secreto familiar, una revelación que pondrá en riesgo a todos los integrantes de la familia y los obligará a enfrentarse nuevamente a la antigua maldición que ha perseguido durante décadas a las mujeres de su apellido. Este conflicto promete combinar fantasía, drama y suspenso, manteniendo la esencia que convirtió a la película original en un clásico.

El reparto contará además con el regreso de Dianne Wiest y Stockard Channing, quienes retomarán sus recordados papeles como las tías Jet y Franny. A ellas se suman Lee Pace, Xolo Maridueña y Solly McLeod, ampliando un elenco que mezcla figuras consolidadas con nuevos talentos.

La dirección estará a cargo de Susanne Bier, mientras que Sandra Bullock, Nicole Kidman y Denise Di Novi participarán como productoras del proyecto. Con un elenco renovado, una historia que amplía el universo original y el regreso de sus protagonistas, Prácticamente magia 2 se perfila como uno de los estrenos más esperados por los seguidores del cine fantástico y las producciones protagonizadas por poderosas historias familiares.